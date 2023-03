11 Contoh Surat Pengunduran Diri Kerja yang Baik dan Sopan

Contoh Surat pengunduran Diri – Dalam dunia kerja, terkadang ada satu kondisi yang mengharuskan pegawai untuk berhenti dari pekerjaannya. Saat hal itu terjadi, tentu karyawan tidak lantas langsung berhenti dari kerja, melainkan terlebih dahulu membuat surat pengunduran diri.

Surat pengunduran diri harus dibuat secara baik dan sopan agar profesionalisme mantan pegawai tetap terjaga serta menjaga hubungan baik dengan perusahaan.

Ada banyak faktor yang mendorong seorang pegawai membulatkan tekad untuk mengundurkan diri dari perusahaan. Mulai dari perasaan tidak nyaman di kantor, rekan kerja yang kurang kooperatif, pindah rumah, hingga dilarang bekerja oleh pasangan hidup.

Jika dirangkum, faktor-faktor tersebut bisa digolongkan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seorang pegawai yang menyebabkan pegawai tersebut memutuskan untuk mengundurkan diri. Dalam faktor internal, tidak ada pengaruh dari orang lain yang menyebabkan seorang pegawai memutuskan untuk mengundurkan diri. Keputusan ini bisa diambil karena:

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seorang pegawai yang menyebabkan pegawai tersebut memutuskan untuk mengundurkan diri. Dalam faktor eksternal ini, ada ikut campur orang lain sehingga seorang pegawai memutuskan untuk mengundurkan diri.

Dari faktor internal dan eksternal tersebut, muncullah alasan-alasan yang membuat seorang pegawai mengundurkan diri dari pekerjaanya. Alasan pengunduran diri adalah satu hal yang penting dan harus disertakan dalam surat pengunduran diri. Penyertaan alasan dalam surat pengunduran diri akan menambah kesan profesionalitas dalam diri seorang mantan karyawan.

Walaupun dalam surat pengunduran diri harus terdapat alasan pengunduran diri, namun alasan yang dipilih tidak boleh sembarangan. Ada beberapa alasan yang dinilai kurang sopan dan tidak pantas jika disertakan dalam surat pengunduran ini. Berikut ini beberapa jenis alasan yang sopan dan alasan yang tidak sopan jika disertakan dalam surat pengunduran diri.

Beberapa alasan yang dinilai sopan dan pantas jika disertakan dalam surat pengunduran diri:

Beberapa alasan yang dinilai tidak sopan dan tidak pantas jika disertakan dalam surat pengunduran diri:

Pada dasarnya, alasan yang tidak sopan adalah alasan yang penyusunan kalimatnya dinilai tidak sesuai. Maka dari itu, dalam menyusun kalimat untuk mengutarakan alasan pengunduran diri, seorang pegawai dituntut agar dapat memilih kalimat yang halus dan sesuai agar alasan pengunduran diri terkesan sopan.

Surat pengunduran diri adalah pada dasarnya wajib dibuat oleh pegawai yang akan mengundurkan diri. Mengapa sampai bisa dibilang wajib? Hal ini dikarenakan surat pengunduran diri akan meningkatkan nilai profesionalitas diri di mata mantan perusahaan.

Jika seorang pegawai diterima kerja dengan cara yang baik, maka sudah seharusnya bila pegawai hendak keluar dari perusahaan dilakukan dengan cara baik pula. Selain itu, ada manfaat-manfaat lain mengajukan surat pengunduran diri, diantaranya.

1. Merupakan satu bentuk pamitan secara formal

Ibarat seorang tamu, pegawai yang keluar dari pekerjaan juga harus pamit. Keharusan ini berdasarkan tata krama yang telah mendarah daging dalam masyarakat Indonesia.

Perusahaan merupakan suatu instansi formal sehingga seorang pegawai tidak bisa pamit dengan cara sembarangan. Cara yang tepat adalah pamit melalui surat pengunduran diri.

2. Memberi tahu perusahaan bahwa perusahaan tersebut membutuhkan pegawai baru

Setelah berpamitan melalui surat pengunduran diri, maka perusahaan akan tahu bahwa itulah saat dimana perusahaan membutuhkan pegawai baru. Pegawai merupakan salah satu input perusahaan yang sangat berpengaruh pada output perusahaan.

Output perusahaan akan menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Jika perusahaan ingin mendapatkan pendapatan yang bagus, maka perusahaan harus meningkatkan inputnya. Saat seorang pegawai memutuskan untuk mengundurkan diri, maka input perusahaan menjadi berkurang.

Perusahaan tentu tidak ingin terus berada dalam keadaan input yang kurang, sehingga perusahaan akan segera mencari pegawai baru untuk menggantikan posisi pegawai yang telah mengundurkan diri.

3. Menjalin Hubungan Baik dengan Perusahaan

Saat seorang pegawai mengundurkan diri, maka putuslah hubungannya dengan perusahaan. Walaupun begitu, seorang pegawai harus memastikan bahwa hubungannya dengan perusahaan masih baik-baik saja. Hubungan yang baik akan membuka peluang kerja di kemudian hari yang tidak disangka-sangka.

4. Memberi kesan Profesional Bagi Pegawai

Sepeti yang telah disebutkan sebelumnya, jika pegawai masuk kerja dengan cara yang baik, maka sudah seharusnya jika mengundurkan diri dengan cara yang baik-baik pula. Dengan surat pengunduran diri, perusahaan akan tahu bahwa Anda adalah orang yang sopan serta profesional.

Karena atasan sudah menilai bahwa mantan pegawai adalah orang yang profesional, bisa saja atasan kembali menarik mantan pegawai untuk menjadi pawai freelancernya. Contoh kasus, seorang pegawai mengajukan surat pengunduran diri dengan alasan ingin mengurus anak di rumah.

Atasan tahu bahwa pegawai tersebut adalah pegawai yang berkompeten dalam pekerjaannya. Maka atasan akan menerima pengunduran dirinya dan malahan atasan itu meminta untuk pegawai tersebut menjadi freelancer bagi perusahaannya sehingga dia bisa mengerjakan pekerjaannya di rumah sambil mengurus anaknya di rumah.

Pada hakikatnya, surat pengunduran diri yang baik adalah dibuat secara sederhana. Walaupun harus dibuat secara sederhana, surat pengunduran diri harus mampu mengutarakan maksud dan tujuan surat secara jelas.

Surat pengunduran diri yang terlalu berbelit justru tidak disukai oleh perusahaan. Perusahaan pada dasarnya tidak menyukai pengunduran diri. Ditambah lagi jika surat pengunduran diri terlalu berbelit, maka perusahaan akan semakin tidak menyukainya.

Selain dibuat secara sederhana, ada hal-hal lain yang harus diperhatikan untuk membuat surat pengunduran diri kerja yang baik dan sopan. Berikut ini adalah beberapa hal yang harus terdapat dalam surat pengunduran diri kerja yang baik dan sopan.

Surat pengunduran diri merupakan hal yang sensitif bagi perusahaan. Perusahaan tentu tidak ingin kehilangan seorang pegawai. Kehilangan seorang pegawai membuat perusahaan kehilangan input perusahaan serta membuat perusahaan repot mencari pengganti.

Maka dari itu, seorang pegawai harus berhati-hati dalam membuat surat pengunduran diri. Berikut ini beberapa tips membuat surat pengunduran diri kerja yang baik dan sopan:

Setelah mengetahui seluk beluk mengenai pengunduran diri kerja yang baik dan sopan, berikut ini tersedia beberapa contoh surat pengunduran diri kerja yang baik dan sopan.

Bogor, 1 September 2017

To: Mr. Heru Saherun

HRD Department Solid Wasalam Inc.

In East Jakarta

Dear Mr.Heru Saherun

Through this letter, I would like to inform you that I want to resign from your company Starting from 10 September 2017 because of I want to take care of my family at home. Here is my biodata:

Name : Sarudin Sarudun

Position : Customer Server

Address : Panglima Sudirman Street no. 21, Jatinegara, East Jakarta

I am very thankful that your company have received me as Customer Server. Also, I would like to deliver my apologize if there was any of my attitude that make you feel bad. I hope PT. Solid Wasalam will be more successful.

Thank you for your attention.

Best Regards,

Sarudin Sarudun