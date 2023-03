HP Gaming 1 Jutaan Terbaik (Maret 2023) – Harga dan Spesifikasi

Bermain game mobile menjadi salah satu aktivitas yang paling banyak dilakukan kebanyakan pengguna smartphone saat ini, baik untuk alasan senang-senang hingga menghilangkan penat, tidak peduli tua apalagi yang masih muda.

Namun sayangnya tidak semua hp mendukung untuk bermain game mobile. Perlu kejelian untuk menemukan hp gaming murah yang support banyak game mobile populer.

Tapi tenang aja sob, pada artikel kali ini tim Ponselhub berusaha untuk menghadirkan daftar hp gaming 1 jutaan terbaik yang bisa kalian pertimbangkan.

HP Gaming 1 Jutaan Terbaik 2023

Untuk kalian yang sedang mencari hp gaming murah 1 jutaan terbaik tahun 2023, berikut rekomendasi hp gaming harga 1 jutaan terbaik tahun 2023 pilihan Ponselhub selengkapnya:



Redmi 10C

Spesifikasi Redmi 10C Rilis April 2022

April 2022 Layar 6.71 inci IPS LCD

6.71 inci IPS LCD Chipset Snapdragon 680 4G (6 nm)

Snapdragon 680 4G (6 nm) GPU Adreno 610

Adreno 610 Eksternal Tersedia slot microSD

Tersedia slot microSD Internal 4/64, 4/128 GB

4/64, 4/128 GB Kamera Belakang 50 MP (wide), 2 MP (depth)

50 MP (wide), 2 MP (depth) Kamera Depan 5 MP

5 MP Baterai Li-Po 5000 mAh, Fast charging 18W

Li-Po 5000 mAh, Fast charging 18W Harga Rp 1.900.000 – 2.100.000 [Update] Selengkapnya : Spesifikasi Redmi 10C dan Harganya

Jagoan baru Xiaomi di harga 1 jutaan adalah Redmi 10C. Dengan mengunggulkan hadirnya chipset Snapdragon 680 4G (6nm) pada Redmi 10C, Xiaomi memang pantas menjanjikan performa kebut di kelas entry level. Ditambah lagi rentang layar pada perangkat ini mengusung ukuran lapang hingga 6.71 inci sehingga sangat cocok untuk menonton konten streaming favorit kapan pun dan dimana pun.

Berbeda dengan pendahulunya yang memiliki resolusi kamera standar, kali ini Redmi 10C menawarkan resolusi kamera utama hingga 50MP. Kalian juga bisa mengandalkan kemampuan depth sensor yang dimilikinya dengan resolusi 2MP. Untuk video recording Redmi 10C diklaim bisa merekam hingga 1080 piksel pada 30 frame per detik.

Untuk menggaet lebih banyak pengguna setia, Redmi 10C hadir dengan pilihan penyimpanan jumbo. Di Indonesia ponsel yang satu ini memiliki konfigurasi RAM 4GB yang berpadu bersama penyimpanan internal 64GB atau 128GB. Menariknya lagi meski berharga 1 jutaan saja Xiaomi dengan senang hati membekalinya dengan dukungan memori ekstensi.

Secara keseluruhan, Redmi 10C mempunyai bobot 190 gram dan ketebalan 8.29 mm. Ukuran yang relatif ringan dan kompak ini mengemas daya baterai besar 5.000 mAh yang dilengkapi dukungan teknologi fast charge 18W. Kalian dapat memilih salah satu dari tiga variasi warna elegan yang dihadirkan dengan pilihan Ocean Blue, Graphite Gray, dan Mint Green.

Realme Narzo 50A Prime

Spesifikasi Realme Narzo 50A Prime Rilis Maret 2022

Maret 2022 Layar 6.6 inci IPS LCD

6.6 inci IPS LCD Chipset Unisoc Tiger T612 (12 nm)

Unisoc Tiger T612 (12 nm) GPU Mali-G57

Mali-G57 Eksternal Tersedia slot microSD

Tersedia slot microSD Internal 4/64 GB, 4/128 GB

4/64 GB, 4/128 GB Kamera Belakang 50 MP (wide), 2 MP (macro), 0.3 MP (depth)

50 MP (wide), 2 MP (macro), 0.3 MP (depth) Kamera Depan 8 MP

8 MP Baterai Li-Po 5000 mAh, Fast charging 18W

Li-Po 5000 mAh, Fast charging 18W Harga Rp 1.800.000 – 2.000.000 [Update] Selengkapnya : Spesifikasi Realme Narzo 50A Prime dan Harganya

Sebagai salah satu andalan baru dari Realme, kalian dapat mempercayakan Realme Narzo 50A Prime untuk menggantikan smartphone lama di tahun ini. Layarnya membentang dengan ukuran 6.6 inci dan memiliki resolusi Full HD Plus (1080 x 2408 piksel). Hal tersebut dapat dikatakan sebagai keunggulan yang dimiliki oleh Realme Narzo 50A Prime dengan harga banderolnya yang hanya 1 jutaan saja.

Kehadiran Realme Narzo 50A Prime di Indonesia pada Maret lalu memang langsung menarik perhatian karena tagline-nya yang menggoda, yakni The Best Gaming Experience in Entry Level. Usut punya usut, Realme membekali jeroan perangkat ini dengan chipset Unisoc Tiger T612 yang memiliki clock speed hingga 1.8GHz.

Performanya pun akan semakin mantap jika kalian memilih variasi RAM 4GB yang dipadukan dengan memori internal 128GB. Aktivitas game hingga scrolling sosial media dijamin semakin lancar tanpa khawatir lag atau memori cepat penuh.

Dengan bobot 207 gram, Realme Narzo 50A Prime mengemas daya baterai besar 5.000 mAh. Ia dilengkapi dengan fast charge 18W yang membantu mempersingkat durasi ketika mengisi ulang daya.

Berbicara soal spesifikasi kamera Realme Narzo 50A Prime hadir dengan setup triple kamera belakang dan single selfie di bagian depan. Kamera depannya memiliki resolusi 8MP sementara kamera belakangnya menawarkan susunan sensor utama 50MP yang disandingkan dengan depth sensor 0.3MP dan kamera makro 2MP.

Realme C31

Spesifikasi Realme C31 Rilis Maret 2022

Maret 2022 Layar 6.5 inci IPS LCD

6.5 inci IPS LCD Chipset Unisoc Tiger T612 (12 nm)

Unisoc Tiger T612 (12 nm) GPU Mali-G57

Mali-G57 Eksternal Tersedia slot microSD

Tersedia slot microSD Internal 3/32 GB, 4/64 GB

3/32 GB, 4/64 GB Kamera Belakang 13 MP (wide), 2 MP (macro), 0.3 MP (depth)

13 MP (wide), 2 MP (macro), 0.3 MP (depth) Kamera Depan 5 MP

5 MP Baterai Li-Po 5000 mAh

Li-Po 5000 mAh Harga Rp 1.550.000 – 1.750.000 [Update] Selengkapnya : Spesifikasi Realme C31 dan Harganya

Menjelang akhir bulan Maret lalu, Realme C31 resmi diluncurkan di Indonesia. Pengguna setia Android pasti tidak asing dengan seri C milik Realme yang dikenal dengan perpaduan antara spesifikasi dan harganya yang pas di kantong.

Realme C31 memiliki layar lebar khas smartphone kekinian dengan ukuran 6.5 inci. Panel IPS LCD yang dimilikinya akan bekerja dengan baik untuk menampilkan visualisasi yang kalian inginkan dengan rasio screen to body hingga 88.7%.

Kinerja dari Realme C31 mengandalkan sektor dapur pacu yang diisi oleh Unisoc T612. Prosesor Octa-core untuk perangkat low-end yang satu ini memang punya klaim kinerja yang tak kalah mumpuni dibandingkan dengan para rivalnya. Apalagi pada Realme C31 mendapat dorongan dari RAM hingga 4GB dan penyimpanan internal sebesar 64GB. Kalian juga dapat memanfaatkan slot microSD yang dimilikinya dengan daya tampung ekspansi maksimal 1TB.

Realme C31 memiliki konfigurasi triple kamera belakang yang dipimpin oleh sensor utama dengan resolusi 13MP. Kamera sekundernya termasuk golongan standar dengan lensa makro serta monokrom 2MP. Sementara di bagian depan Realme menyediakan kamera selfie beresolusi 5MP.

Perangkat ini juga unggul di kelasnya soal sensor biometri. Pasalnya, Realme C31 telah memiliki side fingerprint yang secara teknis lebih praktis daripada sensor sidik jari di bagian punggung. Kalian bisa menikmati kinerjanya yang matang seharian penuh karena Realme C31 mengemas baterai besar 5.000mAh.

Infinix Hot 12i

Spesifikasi Infinix Hot 12i Rilis April 2022

April 2022 Layar 6.82 inci IPS LCD

6.82 inci IPS LCD Chipset Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm)

Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) GPU PowerVR GE8320

PowerVR GE8320 Eksternal Tersedia slot microSD

Tersedia slot microSD Internal 4/64 GB

4/64 GB Kamera Belakang 13 MP (wide), QVGA, QVGA

13 MP (wide), QVGA, QVGA Kamera Depan 8 MP

8 MP Baterai Li-Ion 5000 mAh

Li-Ion 5000 mAh Harga Rp 1.550.000 [Update] Selengkapnya : Spesifikasi Infinix Hot 12i dan Harganya

Infinix meluncurkan Infinix Hot 12i di Indonesia bulan April lalu dengan harga banderol 1 jutaan saja. Tidak pelit pada konsumennya, Infinix Hot 12i ternyata membawa kapasitas RAM 4GB yang telah memiliki dukungan RAM ekstensi. Tambahan RAM ini bisa didapatkan dengan ‘meminjam’ ruang internal yang secara keseluruhan berukuran 64GB.

Infinix telah dikenal kerap menghadirkan smartphone berlayar jumbo. Pada Infinix Hot 12i, kalian dapat menikmati visualisasi yang memuaskan dengan ukuran layar 6.6 inci yang membentang di bagian depan. Display tersebut memang memiliki resolusi HD+ alias 720 x 1612 piksel saja mengingat harga jualnya yang sangat ramah di kantong.

Tak ketinggalan, Infinix Hot 12i juga mengemas daya baterai besar. Terdapat kapasitas total 5.000 mAh yang diklaim dapat bertahan selama 13 jam untuk bermain game. Untuk mengisi daya, Infinix sendiri melengkapinya dengan charger 10W yang masih standar di kelasnya.

Infinix Hot 12i ditenagai oleh chipset besutan MediaTek, Helio A22. Sebagai perangkat entry-level, tentu kehadiran chipset quad-core ini akan membantu membuktikan tagline Infinix Hot 12i yang berbunyi Fast and Fun agar bisa menangani tugas harian yang ringan.

Sementara untuk spesifikasi kamera, Infinix Hot 12i mempunyai konfigurasi kamera depan tunggal dan triple kamera belakang. Sensor selfie di layarnya beresolusi 8MP sementara di bagian belakang tersemat kamera utama 13MP yang didampingi oleh sensor QVGA.

Realme C30

Spesifikasi Realme C30 Rilis Juli 2022

Juli 2022 Layar 6.5 inci IPS LCD

6.5 inci IPS LCD Chipset Unisoc Tiger T612 (12 nm)

Unisoc Tiger T612 (12 nm) GPU Mali-G57

Mali-G57 Eksternal Tersedia slot microSD

Tersedia slot microSD Internal 2/32 GB

2/32 GB Kamera Belakang 8 MP (wide)

8 MP (wide) Kamera Depan 5 MP (wide)

5 MP (wide) Baterai Li-Po 5000 mAh

Li-Po 5000 mAh Harga Rp 1.400.000 [Update] Selengkapnya : Spesifikasi Realme C30 dan Harganya

Realme C30 merupakan ponsel 1 jutaan yang menawarkan spesifikasi oke dan desain yang tidak membosankan. Ya, ponsel dengan nuansa panel belakang bermotif garis vertikal ini membawa panel IPS LCD lapang berukuran 6.5 inci HD Plus. Kecepatan refresh yang dibawanya memang terbilang standar di kelasnya dengan angka 60 Hz dan touch sampling rate hingga 120 Hz.

Berbeda dari pendahulunya, kali ini Realme memutuskan untuk mengotaki Realme C30 dengan chipset dari Unisoc. Dapur pacunya diisi oleh Unisoc T612 (12 nm) yang kini sudah populer di kelas entry-level. Kinerjanya dibantu oleh konfigurasi memori yang bisa kalian pilih sesuai kebutuhan, yakni RAM 2/32 GB atau varian 4/64 GB. Jika ingin menambah kapasitasnya, terdapat opsi ekspansi microSD yang telah disediakan dengan daya tampung hingga 1 TB.

Ponsel ini berbodi ramping dengan ukuran ketebalan hanya 8.5 mm dan berat 182 gram saja. Namun siapa sangka di balik kapnya Realme C30 mengemas baterai besar berkapasitas 5.000 mAh yang mampu menemani aktivitas seharian penuh.

Beralih ke spesifikasi kamera, Realme C30 memiliki kamera selfie AI beresolusi 5 MP (aperture f/2.2). Sementara untuk kamera belakangnya Realme hanya menyediakan satu sensor kamera utama 8MP (aperture f/2.0).

Di Indonesia, Realme C30 tersedia dalam tiga variasi warna, yakni Lake Blue, Denim Black, dan Bamboo Green.

Realme C33

Spesifikasi Realme C33 Rilis Oktober 2022

Oktober 2022 Layar 6.5 inci IPS LCD

6.5 inci IPS LCD Chipset Unisoc Tiger T612 (12 nm)

Unisoc Tiger T612 (12 nm) GPU Mali-G57

Mali-G57 Eksternal Tersedia slot microSD

Tersedia slot microSD Internal 3/32 GB, 4/64 GB

3/32 GB, 4/64 GB Kamera Belakang 50 MP (wide), 0.3 MP (depth)

50 MP (wide), 0.3 MP (depth) Kamera Depan 5 MP (wide)

5 MP (wide) Baterai Li-Po 5000 mAh

Li-Po 5000 mAh Harga Rp 1.600.000 – 1.800.000 [Update] Selengkapnya : Spesifikasi Realme C33 dan Harganya

Realme C33 adalah salah satu smartphone entry-level paling worth it to buy tahun ini. Bagi kalian yang menginginkan kinerja mumpuni dari sensor kamera, maka ponsel dengan kamera utama 50 MP ini cocok dipilih. Selain sensor utama beresolusi besar tersebut, Realme juga menyematkan kamera monokrom 2 MP di bagian belakang dan kamera selfie 5 MP pada notch waterdrop layarnya.

Soal spesifikasi display, Realme C33 mengusung tampilan HD Plus (720 x 1600 piksel). Diiringi tingkat kecerahan hingga 400 nits dan rasio layar ke bodi 82.1%, ponsel ini cocok digunakan untuk menampilkan tugas harian dengan lapang. Apalagi layar besar dan cerah tersebut dibekali touch sampling rate hingga 120 Hz untuk memastikan navigasi yang lancar jaya.

Bagian dapur pacu Realme C33 pun tak kalah menarik dengan ditenagai oleh Unisoc Tiger T612. SoC 4G dengan CPU Octa-core ini memiliki performa yang terbilang mumpuni dengan kombinasi yang pas antara konfigurasi RAM dan memori internal 3/32 GB atau 4/64 GB. Jangan khawatir jika membutuhkan kapasitas tambahan karena Relme C33 menyediakan slot microSD untuk menambah ruang hingga 1 TB.

Realme C33 juga tidak lupa menawarkan konektivitas dan sensor lengkap termasuk port audio 3.5 mm dan sensor side-fingerprint. Spesifikasinya pun semakin lengkap dengan kehadiran baterai jumbo 5.000 mAh untuk bertahan seharian penuh.

Samsung Galaxy A03

Spesifikasi Samsung Galaxy A03 Rilis Januari 2022

Januari 2022 Layar 6.5 inci PLS TFT

6.5 inci PLS TFT Chipset Octa-core (2×1.6 GHz & 6×1.6 GHz)

Octa-core (2×1.6 GHz & 6×1.6 GHz) GPU –

– Eksternal Tersedia, microSDXC

Tersedia, microSDXC Internal 3/32 GB, 4/32 GB

3/32 GB, 4/32 GB Kamera Belakang 48 MP (wide), 2 MP (depth)

48 MP (wide), 2 MP (depth) Kamera Depan 5 MP

5 MP Baterai Li-Po 5000 mAh

Li-Po 5000 mAh Harga Rp 1.600.000 – 1.800.000 [Update] Selengkapnya : Spesifikasi Samsung Galaxy A03 dan Harganya

Tahun ini ingin mengganti smartphone baru dengan budget 1 jutaan? Samsung Galaxy A03 siap menjadi pilihan paling worth it to buy. Tidak butuh waktu lama, perangkat ini berhasil menggaet banyak peminat karena menawarkan keunggulan spesifikasinya yang bisa didapatkan dengan harga bersahabat. Ukuran layar TFT 6.5 inci di bagian depan mempunyai resolusi 720 x 1.600 piksel alias HD+ dengan kerapatan 270 ppi.

Meskipun bukan AMOLED, layar besar tersebut tetap ideal untuk scroll sosial media atau pun menonton film favorit. Apalagi dengan baterai besar 5.000 mAh, Samsung Galaxy A03 termasuk ponsel yang hemat daya dan bisa bertahan seharian.

Dapur pacu Samsung Galaxy A03 dihuni oleh chipset Unisoc T606 yang memiliki CPU dengan clock speed 1.6GHz. Jangan dulu meremehkan kinerjanya karena ada kombinasi apik dari RAM 3/4GB dan penyimpanan internal 32/64GB.

Beralih ke spesifikasi kamera, Samsung Galaxy A03 menawarkan sensor utama 48MP (aperture f/1.8) dan sensor depth 2MP (aperture f/2.4) sebagai kamera belakang. Sedangkan untuk selfie atau video call kalian bisa mengandalkan kamera depan beresolusi 5MP (aperture f/2.2).

Untuk user interface yang nyaman, Samsung Galaxy A03 menampilkan One UI sebagaimana perangkat besutan Samsung yang lain. Perangkat ini dihadirkan dengan 3 variasi warna standar, yakni Black, Blue, dan Red. Nah, warna apa yang menjadi favorit kamu?

Samsung Galaxy A04e

Spesifikasi Samsung Galaxy A04e Rilis Oktober 2022

Oktober 2022 Layar 6.5 inci PLS LCD

6.5 inci PLS LCD Chipset Octa-core (2.3 GHz & 1.8 GHz)

Octa-core (2.3 GHz & 1.8 GHz) GPU –

– Eksternal Tersedia slot microSD

Tersedia slot microSD Internal 3/32 GB

3/32 GB Kamera Belakang 13 MP (wide), 2 MP (depth)

13 MP (wide), 2 MP (depth) Kamera Depan 5 MP

5 MP Baterai Li-Po 5000 mAh

Li-Po 5000 mAh Harga Rp 1.250.000 [Update] Selengkapnya : Spesifikasi Samsung Galaxy A04e dan Harganya

Samsung Galaxy A04e secara resmi hadir di pasar smartphone Indonesia dengan harga mulai dari Rp1.299.000 saja. Ya, harga yang sangat ramah di kantong tersebut menjadikan ponsel anyar dari Samsung ini diburu oleh penggemar Android murah yang mumpuni.

Layar Samsung Galaxy A04e mengusung desain Infinity-V dengan ukuran 6.5 inci HD Plus (720 x 1600 piksel). Tentu saja rentang ukuran yang besar menjadi favorit pengguna masa kini sehingga cocok untuk perangkat belajar online atau keperluan sosial media dan tugas harian lainnya.

Sektor dapur pacu Samsung Galaxy A04e diisi oleh prosesor Octa-core yang memiliki kecepatan maksimum 2.3 GHz. Performanya memang tergolong luwes karena Samsung menyertakan RAM 3 GB dan memori internal 32 GB. Tak cukup sampai di situ saja, tersedia pula fitur RAM Plus hingga 3 GB dan slot microSD untuk menambah ruang eksternal hingga 1 TB.

Kebutuhan sensor optik perangkat ini ditangani oleh kamera utama 13 MP yang didampingi sensor depth 2 MP. Sementara untuk kamera depannya Samsung Galaxy A04e memiliki resolusi 5 MP saja. Beberapa fitur dan mode yang sayang dilewatkan adalah mode Portrait, HDR, hingga kualitas rekaman video 1080p pada 30 fps.

Di balik kapnya, Samsung Galaxy A04e mengemas daya baterai berkapasitas 5.000 mAh yang didukung oleh pengisi daya 10 Watt.

Realme Narzo 50i Prime

Spesifikasi Realme Narzo 50i Prime Rilis Agustus 2022

Agustus 2022 Layar 6.5 inci IPS LCD

6.5 inci IPS LCD Chipset Unisoc Tiger T612 (12 nm)

Unisoc Tiger T612 (12 nm) GPU Mali-G57

Mali-G57 Eksternal Tersedia slot microSD

Tersedia slot microSD Internal 3/32 GB

3/32 GB Kamera Belakang 8 MP (wide)

8 MP (wide) Kamera Depan 5 MP (wide)

5 MP (wide) Baterai Li-Po 5000 mAh

Li-Po 5000 mAh Harga Rp 1.300.000 [Update] Selengkapnya : Spesifikasi Realme Narzo 50i Prime dan Harganya

Realme meluncurkan anggota baru di lini Narzonya dengan menghadirkan Narzo 50i Prime ke pasar smartphone di Indonesia. Smartphone ini mengunggulkan sektor baterai yang memiliki kapasitas 5.000 mAh yang awet seharian. Realme juga membekalinya dengan fitur Ultra Hemat Daya sehingga memiliki masa pakai yang lebih lama hingga 2 jam lebih untuk melakukan panggilan audio meski sisa daya hanya 5% saja.

Realme Narzo 50i Prime menawarkan layar luas 6.5 inci seperti para saudaranya di segmen yang sama. Dengan tingkat kecerahan layar hingga 400 nits, display IPS LCD ini menampilkan resolusi Full HD Plus. Pada notch layar tersebut juga bertengger kamera depan beresolusi 5 MP (aperture f/2.2) lengkap diiringi berbagai fitur AI serta filter.

Sementara di bagian punggungnya terdapat kamera utama tunggal 8 MP (aperture f/2.0) yang diklaim punya kemampuan rekaman video hingga 1080p pada 30 frame per detik.

Smartphone ini dipersenjatai chipset Unisoc T612 yang disebut mempunyai kinerja luwes. CPU Octa-core pada chip ini membawa dua buah kluster dengan 2 Cortex-A75s berkecepatan 1.8 GHz dan 6 Cortex-A55s dengan kecepatan 1.8 GHz. Pengolahan grafis Realme Narzo 50i Prime juga dapat ditangani dengan baik oleh GPU Mali-G57.

Di Indonesia, Realme Narzo 50i Prime hadir dalam konfigurasi RAM 3/32 GB dan 4/64 GB dengan pilihan warna Dark Blue dan Mint Green.

Infinix Hot 12 Play

Spesifikasi Infinix Hot 12 Play Rilis Juni 2022

Juni 2022 Layar 6.82 inci IPS LCD 90Hz

6.82 inci IPS LCD 90Hz Chipset –

– GPU –

– Eksternal Tersedia slot microSD

Tersedia slot microSD Internal 4+3/128 GB

4+3/128 GB Kamera Belakang 13 MP (wide), 2 MP

13 MP (wide), 2 MP Kamera Depan 8 MP

8 MP Baterai Li-Po 5000 mAh

Li-Po 5000 mAh Harga Rp 1.745.000 [Update] Selengkapnya : Spesifikasi Infinix Hot 12 Play dan Harganya

Infinix Hot 12 Play menawarkan layar lapang berukuran 6.82 inci yang memiliki resolusi HD Plus (720 x 1612 piksel). Kalian dapat dengan mudah menavigasikan displaynya karena perangkat ini memiliki refresh rate 90 Hz dan touch sampling rate 180 Hz. Sebagai ponsel satu jutaan, tentu saja spesifikasi layarnya cukup menggoda.

Pada bagian dapur pacu, Infinix Hot 12 Play diotaki oleh chipset andal MediaTek Helio P35. Performanya ditangani dengan baik oleh CPU Octa-core yang punya kecepatan maksimum di angka 2.3 GHz dan dibangun pada proses fabrikasi 12 nanometer.

Selain itu, terdapat dukungan dari kapasitas penyimpanan lega, yakni RAM 4GB yang sudah memiliki fitur Extended hingga 3GB dan ruang internal sebesar 128GB. Jika masih membutuhkan ruang tambahan, Infinix Hot 12 Play punya slot microSD khusus dengan daya tampung hingga 256GB.

Ponsel berdesain kekinian yang satu ini mengemas daya baterai jumbo hingga 6.000 mAh. Jangan khawatir soal ketahanan dayanya karena bisa diandalkan seharian sebagai daily driver. Namun perlu diingat bahwa pada Infinix Hot 12 Play ini kalian hanya akan memperoleh USB Type-C hingga 10W yang telah disediakan.

Beralih ke spesifikasi kamera, Infinix Hot 12 Play dibekali setup kamera standar di kelasnya. Notch pada layarnya memuat kamera selfie beresolusi 8MP sementara di bagian punggung tersedia dual kamera yang mencakup sensor utama 13MP dan lensa AI.

HP Gaming 1 Jutaan Terbaik 2022

Untuk kalian yang sedang mencari hp gaming murah 1 jutaan terbaik tahun 2022, berikut rekomendasi hp gaming harga 1 jutaan terbaik tahun 2022 pilihan Ponselhub selengkapnya:

Vivo Y53s

Spesifikasi Vivo Y53s Rilis Juli 2021

Juli 2021 Layar 6.58 inci IPS LCD 90Hz ~401 ppi

6.58 inci IPS LCD 90Hz ~401 ppi Chipset Mediatek Helio G80 (12 nm)

Mediatek Helio G80 (12 nm) GPU Mali-G52 MC2

Mali-G52 MC2 Eksternal Tersedia slot microSD

Tersedia slot microSD Internal 8/128 GB

8/128 GB Kamera Belakang 64 MP (wide), 2 MP (macro), 2 MP (depth)

64 MP (wide), 2 MP (macro), 2 MP (depth) Kamera Depan 16 MP (wide)

16 MP (wide) Baterai Li-Po 5000 mAh, Fast charging 33W

Li-Po 5000 mAh, Fast charging 33W Harga Rp 3.700.000 Selengkapnya : Spesifikasi Vivo Y53s dan Harganya

Vivo Y53s merupakan salah satu smartphone 1 jutaan yang mempunyai keunggulan di sektor fotografi. Tak main-main, kalian akan memperoleh susunan triple kamera belakang yang hadir dengan kamera utama 64MP. Kamera sekundernya mencakup depth sensor dan kamera makro yang sama-sama memiliki resolusi 2MP.

Bukan sekedar resolusi besar, Vivo membanggakan hadirnya gyro-EIS pada perangkat ini yang juga dilengkapi Night Mode. Hasilnya, tentu saja kemampuan kamera Vivo Y53s sangat mumpuni. Untuk selfie atau pun video call Vivo Y53s telah menghadirkan kamera depan beresolusi 16MP.

Kamera AI Selfie tersebut bertengger pada display water drop di layar lebar berukuran 6.58 inci. Dengan refresh rate sebesar 90Hz, tentu saja kalian tidak akan menemukan lag yang mengganggu saat menggunakannya. Apalagi visualisasinya dijamin nyaman karena hadir dengan resolusi tinggi Full HD+ dan kerapatan piksel mencapai 441 ppi.

Bobot Vivo Y53s berada di kisaran angka 190 gram dengan ketebalan 8.4 mm. Di balik body-nya yang kompak ini, Vivo Y53s mengemas baterai besar 5.000 mAh yang telah didukung pula oleh fast charger hingga 33W.

Perangkat ini diotaki oleh chipset gaming MediaTek Helio G80 yang hadir bersama pengolah grafis GPU Mali-G52. Tenaganya diklaim berjalan dengan optimal berkat dukungan dari RAM 8GB dan fitur Extended RAM 3GB dari penyimpanan internal sebesar 128GB. Jika ingin memperluas memori, tersedia slot microSD hingga 1TB.

Realme C25Y

Spesifikasi Realme C25Y Rilis September 2021

September 2021 Layar 6.5 inci IPS LCD

6.5 inci IPS LCD Chipset Unisoc T610 (12 nm)

Unisoc T610 (12 nm) GPU Mali-G52

Mali-G52 Eksternal Tersedia slot microSD

Tersedia slot microSD Internal 4/64 GB

4/64 GB Kamera Belakang 50 MP (wide), 2 MP (macro), 2 MP (depth)

50 MP (wide), 2 MP (macro), 2 MP (depth) Kamera Depan 8 MP (wide)

8 MP (wide) Baterai Li-Po 5000 mAh, Fast charging 18W

Li-Po 5000 mAh, Fast charging 18W Harga Rp 2.100.000 Selengkapnya : Spesifikasi Realme C25Y dan Harganya

Realme C25Y menjadi salah satu smartphone entry-level laris manis tahun lalu. Bagaimana tidak karena Realme hanya membanderol perangkat ini di rentang harga 1 jutaan saja namun tidak pelit dalam hal penawaran spesifikasi.

Tampil beda, Realme C25Y menjanjikan performa lancar dari dapur pacu yang diisi oleh Unisoc T610. Prosesor Octa-core tersebut memiliki clock speed hingga 1.8GHz sehingga cocok untuk pengguna Android yang menginginkan kinerja lancar untuk bermain game ringan atau aktivitas lainnya.

Agar semakin kuat, Realme memadukannya dengan ruang penyimpanan besar, yakni RAM 4GB dan memori internal 64GB. Tentu saja kapasitas tersebut cukup memadai untuk menyimpan berbagai file dan membuka banyak aplikasi di waktu yang bersamaan.

Selain itu Realme C25Y juga menawarkan konfigurasi triple kamera di bagian punggungnya. Kalian dapat mengandalkan kamera utama dengan resolusi besar hingga 50MP. Meskipun sudah dibekali fitur yang kaya, namun kamera sekunder berupa sensor makro dan monokrom 2MP juga turut membantu menghasilkan potret dengan warna solid. Sementara untuk kamera depan, Realme menyiapkan kamera beresolusi 8MP pada ponsel yang satu ini.

Realme C25Y mengemas baterai besar berkapasitas 5.000 mAh yang didukung oleh pengisi daya hingga 18W. Daya baterai ini akan bertahan seharian penuh mengingat Realme C25Y hanya memiliki resolusi HD Plus berukuran 6.5 inci yang lebih hemat daya.

Infinix Hot 10s

Spesifikasi Infinix Hot 10s Rilis Mei 2021

Mei 2021 Layar 6.8 inci IPS LCD 90Hz ~263 ppi

6.8 inci IPS LCD 90Hz ~263 ppi Chipset MediaTek Helio G85 (12nm)

MediaTek Helio G85 (12nm) GPU Mali-G52 MC2

Mali-G52 MC2 Eksternal Tersedia, microSDXC

Tersedia, microSDXC Internal 4/64 GB, 6/128 GB

4/64 GB, 6/128 GB Kamera Belakang 48 MP (wide), 2 MP (depth)

48 MP (wide), 2 MP (depth) Kamera Depan 8 MP (wide)

8 MP (wide) Baterai Li-Po 6000 mAh

Li-Po 6000 mAh Harga Rp 1.900.000 – 2.100.000 Selengkapnya : Spesifikasi Infinix Hot 10s dan Harganya

Berada pada urutan ketiga dengan raihan skor benchmark antutu 200.000, Infinix Hot 10s memang datang dengan spesifikasi yang pas banget buat main game mobile.

Ditenagai chipset gaming dari Mediatek, yaitu Helio G85, Infinix Hot 10s memiliki performa yang handal dan anti lemot dengan didukung memory berkapasitas 4/64GB atau 6/128GB.

Layarnya menggunakan panel IPS LCD berukuran 6.8 inci dan memiliki refresh rate 90Hz yang diklaim mampu menghasilkan motion visual yang smooth sehingga bermain game mobile jadi semakin imersif.

Tidak hanya performa ngebut dengan kualitas grafis jempolan, Infinix Hot 10s juga dibekali baterai jumbo berkapasitas 6000 mAh yang siap menemani aktivitas pengguna seharian.

Infinix Note 10

Spesifikasi Infinix Note 10 Rilis Juni 2021

Juni 2021 Layar 6.95 inci IPS LCD

6.95 inci IPS LCD Chipset MediaTek Helio G85 (12nm)

MediaTek Helio G85 (12nm) GPU Mali-G52 MC2

Mali-G52 MC2 Eksternal Tersedia, microSDXC

Tersedia, microSDXC Internal 4/64 GB

4/64 GB Kamera Belakang 48 MP (wide), 2 MP (depth), 2 MP (monochrome)

48 MP (wide), 2 MP (depth), 2 MP (monochrome) Kamera Depan 16 MP

16 MP Baterai Li-Po 5000 mAh, Fast Charging 18W

Li-Po 5000 mAh, Fast Charging 18W Harga Rp 2.100.000 Selengkapnya : Spesifikasi Infinix Note 10 dan Harganya

Infinix Note 10 adalah salah satu opsi yang unggul jika kalian sedang mencari smartphone 1 jutaan yang menawarkan keunggulan di sektor kamera dan performa mumpuni. Pada layar Full HD Plus super lapang 6.95 inci, Infinix menyematkan kamera selfie single 16MP yang dipenuhi berbagai fitur. Sementara bagian belakangnya telah tersedia susunan kamera utama 48MP dengan PDAF yang dilengkapi oleh sensor depth dan kamera monokrom 2MP.

Menariknya, meski harga ponsel yang satu ini sangat terjangkau Infinix tetap membekalinya dengan speaker ganda alias stereo sehingga output suaranya sangat mantap. Selain itu Infinix Note 10 juga membawa keunggulan baterai berkapasitas besar hingga 5.000 mAh. Kalian dapat mengisinya hingga full dengan durasi yang singkat saja melalui fast charge 18W.

Pada sektor dapur pacunya, Infinix Note 10 mengandalkan MediaTek Helio G85. Chipset ini telah eksis karena tingkat efisiensi dayanya sehingga membuat Infinix Note 10 worth it to buy. Sementara untuk pengolah grafisnya telah hadir GPU Mali-G52 MC2. Menyasar pengguna gaming, maka tak heran kombinasi chipset powerful, speaker ganda, dan baterainya yang besar jadi incaran.

Di Indonesia Infinix Note 10 hadir dalam konfigurasi RAM 4/6GB dan penyimpanan internal 64/128GB. Kalian dapat memilih salah satu dari 3 varian warna Infinix Note 10, yakni Black, Purple, dan Emerald Green.

Realme Narzo 50A

Spesifikasi Realme Narzo 50A Rilis November 2021

November 2021 Layar 6.5 inci IPS LCD

6.5 inci IPS LCD Chipset MediaTek Helio G85 (12nm)

MediaTek Helio G85 (12nm) GPU Mali-G52 MC2

Mali-G52 MC2 Eksternal Tersedia slot microSD

Tersedia slot microSD Internal 4/64 GB, 4/128 GB

4/64 GB, 4/128 GB Kamera Belakang 50 MP (wide), 2 MP (macro), 2 MP (depth)

50 MP (wide), 2 MP (macro), 2 MP (depth) Kamera Depan 8 MP (wide)

8 MP (wide) Baterai Li-Po 6000 mAh, Fast charging 18W

Li-Po 6000 mAh, Fast charging 18W Harga Rp 2.100.000 – 2.300.000 Selengkapnya : Spesifikasi Realme Narzo 50A dan Harganya

Bagi penggemar fotografi, tentu Realme Narzo 50A sangat memikat. Pasalnya, ada kombinasi yang pas antara kamera utama 50MP dengan kamera sekunder berupa lensa portrait dan makro 2MP yang dibawanya. Perpaduan tersebut menawarkan fitur menawan seperti Night Mode hingga kemampuan rekaman video yang mencapai resolusi Full HD.

Perangkat ini mengusung layar IPS dengan ukuran 6.5 inci yang membawa resolusi HD Plus. Pada layar lebarnya terdapat notch yang menjadi tempat bagi kamera selfie beresolusi 8MP. Mengingat harga banderolnya hanya 1 jutaan saja, spesifikasi teknis yang satu ini bisa dimaklumi.

Realme Narzo 50A memiliki desain kekinian dengan bobot mencapai angka 207 gram. Selain itu, ketebalannya tercatat 9.6 mm karena Realme Narzo 50A mengemas baterai jumbo. Ya, Realme telah membekalinya dengan baterai berkapasitas hingga 6.000 mAh sehingga terlihat lebih unggul di antara para rivalnya. Untuk mengisi daya, Realme telah menyertakan dukungan Quick Charge hingga 18W.

Dari Realme Narzo 50A kalian juga akan mendapatkan kinerja andal untuk aktivitas digital yang lancar. Perangkat ini diotaki chipset gaming dari MediaTek, Helio G85. Prosesor Octa-core yang eksis ini akan menangani multitasking dengan baik karena dibantu oleh ruang penyimpanan yang besar.

Kalian bisa memilih salah satu dari 2 varian penyimpanan, yakni RAM 4GB yang dikombinasikan bersama memori internal 64GB atau 128GB.

Oppo A74

Spesifikasi Oppo A74 Rilis April 2021

April 2021 Layar 6.43 inci AMOLED ~409 ppi

6.43 inci AMOLED ~409 ppi Chipset Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm)

Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) GPU Adreno 610

Adreno 610 Internal 6/128 GB

6/128 GB Eksternal Tersedia slot microSD

Tersedia slot microSD Kamera Belakang 48 MP (wide), 2 MP (depth), 2 MP (macro)

48 MP (wide), 2 MP (depth), 2 MP (macro) Kamera Depan 16 MP (wide)

16 MP (wide) Baterai Li-Po 5000 mAh, Fast charging 38W

Li-Po 5000 mAh, Fast charging 38W Harga Rp 2.400.000 Selengkapnya : Spesifikasi Oppo A74 dan Harganya

Oppo A74 tidak ingin kalah pamor di segmen smartphone terjangkau. Perangkat ini bisa kalian dapatkan dengan budget 1 jutaan saja lho. Salah satu ponsel andalan Oppo dari seri A yang satu ini menawarkan kekuatan dari chipset Snapdragon 662 untuk memberi performa mumpuni. Ia bekerja sama dengan RAM lega yang berkapasitas 6GB dan penyimpanan internal hingga 128GB.

Bukan hanya dapur pacu Oppo A74 saja yang terlihat menggoda. Oppo melengkapi perangkat ini dengan daya baterai besar 5.000 mAh yang telah diberi dukungan SuperVOOC 33W sehingga kalian bisa mengandalkan daya tahannya seharian penuh. Oppo sendiri mengklaim bahwa A74 dapat diisi dayanya hingga penuh kurang dari 1 jam saja.

Di bagian depan, Oppo A74 mengusung tampilan Full HD Plus (2400 x 1080 piksel) dari panel AMOLED berukuran 6.43 inci. Tentu saja spesifikasi display unggul ini sangat mendukung visualisasi tingkat atas untuk bermain game atau pun scrolling sosial media dan streaming dengan nyaman.

Beralih ke bagian sensor optik, perangkat ini menawarkan kamera selfie beresolusi 16MP yang telah dilengkapi berbagai fitur mendukung. Selain itu susunan tiga lensa di punggungnya juga layar mendapat perhatian. Pasalnya Oppo telah menyematkan kamera utama 48MP yang didampingi oleh kamera sekunder berupa lensa potret dan makro 2MP. Kalian wajib menjajal fitur andalan Oppo A74 mulai dari Night Mode hingga Panorama.

Realme C25

Realme C25 dipasarkan dengan target pengguna yang menyukai kegiatan gaming sekaligus menginginkan performa mumpuni. Ya, Realme telah menyematkan chipset dari MediaTek yang fokus pada lini gaming, yakni Helio G70. CPU yang terbagi menjadi dua kluster ini memiliki dua arsitektur Cortex A75 dengan clock speed 2.0GHz. Sementara enam sisanya merupakan arsitektur Cortex A55 yang hemat daya.

Kinerja Realme C25 semakin meyakinkan berkat hadirnya RAM 4GB dan memori internal yang terbagi menjadi varian 64GB dan 128GB. Kalian juga masih bisa memanfaatkan slot microSD khusus jika membutuhkan ekspansi penyimpanan eksternal.

Realme C25 memiliki layar lapang berukuran 6.5 inci dengan resolusi HD Plus. Realme memang belum menyertakan panel AMOLED melainkan IPS LCD pada perangkat ini. Namun resolusi yang tidak terlalu tinggi pada display tersebut juga bermanfaat untuk efisiensi daya. Sisi baiknya, Realme C25 memberikan masa pakai yang lebih lama.

Jajaran ponsel C milik Realme memang dikenal dengan kapasitas dayanya yang besar. Dari perangkat ini, kalian bisa memanfaatkan Super Power Saving Mode untuk memperpanjang ketahanan daya 6.000 mAh yang dibawa Realme C25. Kapasitas jumbo tersebut didukung oleh Quick Charge 18W.

Realme C25 tidak lupa menawarkan konfigurasi kamera yang cukup menawan. Kamera selfie-nya beresolusi 8MP sementara kamera belakangnya terdiri dari tiga sensor yang mencakup kamera utama 48MP, kamera makro 2MP, dan depth sensor 2MP.

Infinix Hot 11

Spesifikasi Infinix Hot 11 Rilis November 2021

November 2021 Layar 6.6 inci IPS LCD

6.6 inci IPS LCD Chipset Mediatek Helio G70 (12 nm)

Mediatek Helio G70 (12 nm) GPU Mali-G52 2EEMC2

Mali-G52 2EEMC2 Eksternal Tersedia, microSDXC

Tersedia, microSDXC Internal 4/64 GB

4/64 GB Kamera Belakang 13 MP (wide)

13 MP (wide) Kamera Depan 8 MP (wide)

8 MP (wide) Baterai Li-Po 5200 mAh

Li-Po 5200 mAh Harga Rp 1.750.000 Selengkapnya : Spesifikasi Infinix Hot 11 dan Harganya

Meski bisa dibeli dengan harga murah, deretan spesifikasi Infinix Hot 11 sangat oke dengan desain yang unik. Dapur pacunya diincar oleh para gamers mobile karena ditenagai oleh MediaTek Helio G70 yang memiliki proses fabrikasi 12nm. MediaTek memang menyediakan dukungan Hyperengine Game Technology pada chipset ini untuk mengoptimalkan kinerjanya saat bermain game.

Sebagai ponsel gaming, Infinix Hot 11 juga mengemas kapasitas daya baterai besar dan teknologi suara DTS agar bisa diandalkan untuk bermain game dalam waktu yang lama. Infinix sendiri telah menyertakan daya 5.200 mAh dengan klaim 15 screen on time.

Daya tahan baterainya yang lama mendapat pengaruh dari efisiensi chipset Helio G70 dan layar Infinix Hot 11 yang masih beresolusi HD+. Ya, meski Infinix Hot 11 membawa layar besar 6.78 inci, namun resolusinya masih sebatas HD+ alias 720 x 1640 piksel saja.

Infinix Hot 11 mempunyai total tiga kamera dengan fitur standar karena tidak berfokus pada sektor fotografi. Kalian dapat memanfaatkan kamera utama 13MP yang didampingi depth sensor 2MP untuk mengabadikan momen dengan detail yang terjamin. Sementara untuk keperluan selfie, Infinix Hot 11 menyediakan sensor wide di bagian depan beresolusi 8MP.

Perangkat ini menawarkan konfigurasi tunggal RAM 4GB dan penyimpanan internal 64GB. Jika dirasa masih kurang, Infinix telah menyediakan slot microSDXC untuk memperluas kapasitasnya secara eksternal.

Realme Narzo 30A

Spesifikasi Realme Narzo 30A Rilis Maret 2021

Maret 2021 Layar 6.5 inci IPS LCD ~270 ppi

6.5 inci IPS LCD ~270 ppi Chipset MediaTek Helio G85 (12nm)

MediaTek Helio G85 (12nm) GPU Mali-G52 MC2

Mali-G52 MC2 Eksternal Tersedia slot microSD

Tersedia slot microSD Internal 4/64 GB

4/64 GB Kamera Belakang 13 MP (wide), 2 MP

13 MP (wide), 2 MP Kamera Depan 8 MP (wide)

8 MP (wide) Baterai Li-Po 6000 mAh, Fast charging 18W

Li-Po 6000 mAh, Fast charging 18W Harga Rp 1.700.000 Selengkapnya : Spesifikasi Realme Narzo 30A dan Harganya

Desainnya yang gaul dengan motif garis diagonal yang memenuhi seluruh permukaan punggung Realme Narzo 30A yang bermaterial plastik tak hanya sekedar memberikan tampilan yang berbeda tapi juga berfungsi untuk memudahkan penggunanya menggenggam ponsel agar tidak mudah jatuh dan efektif menyerap panas.

Di bagian layar ponsel yang dirilis Maret 2021 ini sudah mengadopsi desain waterdrop yang berponi untuk menyematkan sensor lensa kamera depan beresolusi 8 MP (wide) dengan layar IPS LCD 6.5 inch dengan kerapatan gambar hingga 270 ppi.

Hadir dengan 2 varian warna; Laser Black dan Laser Blue, tampilan Realme Narzo ini juga kelihatan makin lapang dengan bingkai bezelless dan waterdrop berponi yang elegan.

Desain dan kemampuan fitur itu, masih pula dibekali dengan prosesor chipset MediaTek Helio G85 yang sudah efektif membantu kinerja RAM 4/64 GB untuk melibas berbagai jenis game bergrafis tinggi sekalipun.

Baterainya yang besar (6000 mAH) seolah hendak menyesuaikan kebutuhan kaum milenial yang memiliki mobilitas tinggi, termasuk fitur pengisian dayanya yang cepat yang hanya membutuhkan waktu sebentar untuk kembali memenuhi ruang baterai yang kosong.

Vivo Y20s (G)

Spesifikasi Vivo Y20s (G) Rilis Februari 2021

Februari 2021 Layar 6.51 inci IPS LCD ~270 ppi

6.51 inci IPS LCD ~270 ppi Chipset Mediatek Helio G80 (12 nm)

Mediatek Helio G80 (12 nm) GPU Mali-G52 MC2

Mali-G52 MC2 Eksternal Tersedia slot microSD

Tersedia slot microSD Internal 4/128 GB

4/128 GB Kamera Belakang 13 MP (wide), 2 MP (macro), 2 MP (depth)

13 MP (wide), 2 MP (macro), 2 MP (depth) Kamera Depan 8 MP (wide)

8 MP (wide) Baterai Li-Po 5000 mAh, Charging 10W

Li-Po 5000 mAh, Charging 10W Harga Rp 2.300.000 Selengkapnya : Spesifikasi Vivo Y20s (G) dan Harganya

Pada awal peluncurannya, Vivo Y20s (G) dibanderol di rentang harga 2 jutaan. Namun kabar baiknya tahun ini smartphone menarik tersebut bisa kalian boyong dengan harga 1 jutaan saja lho. Tidak sedikit memang yang mengincar Vivo Y20s (G) terutama bagi pengguna dengan fokus gaming.

Diotaki MediaTek Helio G80, secara praktis tentu saja Vivo Y20s (G) memiliki performa yang mumpuni. Kinerjanya juga diklaim lebih bertenaga dari suksesornya dengan teknologi HyperEngine Game untuk aktivitas tanpa lag ketika kalian sedang bermain.

Dari segi tampilan, Vivo Y20s (G) mengusung display besar berukuran 6.51 inci. Rentangnya terasa pas dan kompak dengan resolusi HD Plus. Bukan yang terbaik memang di kelasnya, namun grafis game dan konten yang ingin kalian lihat tetap akan terasa nyaman karena Vivo telah menyertakan Eye Protection.

Ponsel dengan desain simple yang satu ini memiliki bobot tidak lebih dari 193 gram dan ketebalan 8.41 mm. Ia mengemas baterai besar 5.000 mAh dan fast charge hingga 18W untuk mengisi daya dengan cepat.

Di Indonesia, Vivo Y20s (G) hadir dengan RAM 4GB dan memori internal besar hingga 128GB. Kalian bisa meningkatkan ruang penyimpanannya dengan memanfaatkan slot microSD hingga 1TB.

Soal spesifikasi kamera, Vivo Y20s (G) memiliki kamera selfie 8MP dan kamera belakang yang terdiri dari 13MP kamera utama dengan kamera sekunder lensa makro dan depth beresolusi 2MP.

Demikian daftar rekomendasi hp gaming harga 1 jutaan terbaik pilihan Ponselhub. Semoga bermanfaat untuk membantu kalian dalam mencari hape gaming 1 jutaan terbaik yang sesuai budget dan kebutuhan.