HP Gaming 2 Jutaan Terbaik (Maret 2023) – Harga dan Spesifikasi

Tidak bisa dipungkiri bahwa memang fenomena hp miring alias main game di hp sudah menjadi hal lumrah yang bisa kita saksikan dengan mudah di lingkungan sekitar. Demikian tidak mengherankan mengingat bermain game di hp selain karena seru bisa bermain dimanapun dan dengan siapapun, bermain game di hp juga lebih terkesan praktis dan tentunya murah.

Image Credit : Realme Indonesia

Dikatakan murah karena bermain game di hp tidak seperti bermain game console atau PC game yang tentu harga devicenya yang mahal, adapun hp kalian bisa mulai bermain game bahkan hp sejutaan sekalipun, tentu selama spesifikasinya terpenuhi.

HP Gaming 2 Jutaan Terbaik 2023

Untuk kalian yang sedang mencari hp gaming terbaik 2 jutaan tahun 2023, berikut rekomendasi hp gaming 2 jutaan terbaik tahun 2023 pilihan Ponselhub selengkapnya:



Daftar HP Gaming Terbaik Lainnya :

Realme 9 Pro 5G

Dapatkan harga terbaik :

Shopee

Tokopedia

Lazada



Spesifikasi Realme 9 Pro 5G Rilis Maret 2022

Maret 2022 Layar 6.6 inci IPS LCD 120Hz

6.6 inci IPS LCD 120Hz Chipset Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm)

Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) GPU Adreno 619

Adreno 619 Eksternal Tersedia slot microSD

Tersedia slot microSD Internal 8/128 GB, 6/128 GB

8/128 GB, 6/128 GB Kamera Belakang 64 MP (wide), 8 MP (ultrawide), 2 MP (macro)

64 MP (wide), 8 MP (ultrawide), 2 MP (macro) Kamera Depan 16 MP (wide)

16 MP (wide) Baterai Li-Po 5000 mAh, Fast charging 33W

Li-Po 5000 mAh, Fast charging 33W Harga Rp 3.400.000 – 3.800.000 [Update] Selengkapnya : Spesifikasi Realme 9 Pro 5G dan Harganya

Bicara soal perangkat Android terbaru dari Realme, tentu Realme 9 Pro 5G adalah salah satu smartphone yang wajib dipilih. Dukungan konektivitas 5G pada perangkat ini hadir dari SoC besutan Qualcomm, Snapdragon 695 5G. Pada chipset tersebut terdapat fabrikasi 6nm yang mana memiliki tingkat efisiensi energi dan daya yang disukai oleh pengguna dengan mobilitas tinggi.

Selain itu, Realme 9 Pro 5G juga dibekali dengan RAM jumbo hingga 8GB yang memiliki dukungan Dynamic Expansion RAM maksimal 5GB. Untuk besaran kapasitas internalnya perangkat ini memiliki ukuran sebesar 128GB.

Beralih ke bagian display, Realme 9 Pro 5G memiliki layar lebih lega daripada pendahulunya dengan ukuran 6.6 inci. Dengan panel IPS LCD beresolusi Full HD Plus Realme bahkan menyertakan kerapatan piksel hingga 400 ppi. Alhasil, tingkat ketajaman layar pun lebih memuaskan. Untuk tingkat refresh rate dan touch sampling rate-nya Realme 9 Pro 5G menawarkan ukuran masing-masing 120Hz dan 240Hz.

Smartphone yang satu ini mengemas baterai 5.000 mAh yang juga lebih besar daripada suksesornya. Ia dilengkapi dengan Dart Charge 33W sehingga kalian hanya butuh waktu 1 jam saja untuk mengisi penuh daya.

Konfigurasi kamera Realme 9 Pro 5G terdiri atas tiga kamera belakang dan single selfie 16MP di bagian depan. Kamera belakangnya mencakup kamera utama 64MP, kamera makro 2MP, dan kamera ultrawide 8MP.

Realme 9 Pro 5G

Rilis : Maret 2022

8/128 GB – Rp 3.800.000

6/128 GB – Rp 3.400.000

[Update]

Beli di Shopee

Vivo T1 5G

Dapatkan harga terbaik :

Shopee

Tokopedia

Lazada



Spesifikasi Vivo T1 5G Rilis April 2022

April 2022 Layar 6.58 inci IPS LCD 120Hz

6.58 inci IPS LCD 120Hz Chipset Dimensity 810 5G

Dimensity 810 5G GPU Mali-G57 MC2

Mali-G57 MC2 Eksternal Tersedia slot microSD

Tersedia slot microSD Internal 4+1/128 GB, 8+4/128

4+1/128 GB, 8+4/128 Kamera Belakang 50 MP (wide), 2 MP (depth), 2 MP (macro)

50 MP (wide), 2 MP (depth), 2 MP (macro) Kamera Depan 16 MP (wide)

16 MP (wide) Baterai Li-Po 5000 mAh, Fast charging 18W

Li-Po 5000 mAh, Fast charging 18W Harga Rp 2.800.000 – 3.400.000 [Update] Selengkapnya : Spesifikasi Vivo T1 5G dan Harganya

Vivo T1 5G mulai eksis di Indonesia sejak awal Mei 2022 lalu. Dengan harga 2 jutaan saja, siapa sangka bahwa ponsel berdesain kekinian yang satu ini ternyata membawa spesifikasi gahar. Jeroannya ditempati oleh MediaTek Dimensity 810 5G yang mendukung jaringan Dual-On 5G.

Chipset kencang tersebut membawa clock speed di atas rata-rata pesaingnya, yakni hingga 2.05GHz melalui proses fabrikasi 6 nanometer. Vivo mengkombinasikan kinerja SoC ini dengan kapasitas RAM 4/8GB dan memori internal 128GB. Kalian pun masih bisa memperluas RAM yang dimilikinya dengan RAM Extended hingga 4GB agar multitasking terasa lebih smooth.

Vivo T1 5G menawarkan layar IPS LCD 6.59 inci yang sudah beresolusi Full HD Plus (1080 x 2408 piksel). Dengan rasio layar ke bodi mencapai 90.6%, tampilannya tampak jernih dan terjamin karena Vivo turut menyertakan kerapatan layar 401 ppi dan color gamut luas hingga 96%.

Melengkapi spesifikasinya yang menawan, Vivo T1 5G juga hadir dengan setup kamera mumpuni yang dapat mendukung hobi fotografi. Pada bagian depan terdapat kamera selfie 16MP sementara di punggungnya tersedia kamera utama 50MP yang didampingi oleh lensa makro 2MP dan depth sensor 2MP.

Seluruh fitur menarik pada Vivo T1 5G disokong oleh kapasitas daya besar 5.000 mAh dan fast charge 18W. Karena sudah memiliki sisrem pendingin Liquid Cooling, maka tak usah khawatir akan adanya overheat.

Vivo T1 5G

Rilis : April 2022

4+1/128 GB – Rp 2.800.000

8+4/128 GB – Rp 3.400.000

[Update]

Beli di Shopee

Infinix Hot 20 5G

Dapatkan harga terbaik :

Shopee

Tokopedia

Lazada



Spesifikasi Infinix Hot 20 5G Rilis Oktober 2022

Oktober 2022 Layar 6.58 inci IPS LCD 120Hz

6.58 inci IPS LCD 120Hz Chipset MediaTek MT6833P Dimensity 810 (6 nm)

MediaTek MT6833P Dimensity 810 (6 nm) GPU Mali-G57 MC2

Mali-G57 MC2 Eksternal Tersedia slot microSD

Tersedia slot microSD Internal 4/128 GB

4/128 GB Kamera Belakang 50 MP (wide)

50 MP (wide) Kamera Depan 8 MP (wide)

8 MP (wide) Baterai Li-Po 5000 mAh, Fast charging 18W

Li-Po 5000 mAh, Fast charging 18W Harga Rp 2.500.000 [Update] Selengkapnya : Spesifikasi Infinix Hot 20 5G dan Harganya

Infinix Hot 20 5G adalah pesaing ulung di pasar smartphone 5G murah. Pasalnya, Infinix hanya membanderol perangkat ini hanya dengan harga 2 jutaan saja.

Seperti para saudaranya, perangkat ini menargetkan para pengguna Android yang menginginkan kerja gesit untuk menunjang aktivitas gaming dan multitasking. Dengan mengandalkan MediaTek Dimensity 810, Infinix Hot 20 5G menyediakan RAM 4GB yang didukung oleh RAM virtual hingga 7GB serta penyimpanan internal 128GB.

Infinix Hot 20 5G mengadopsi layar IPS LCD dengan ukuran 6.6 inci yang menampilkan resolusi layar Full HD Plus. Ia membawa high refresh rate 120Hz dan touch sampling rate hingga 240Hz yang membuatnya bisa digulir dengan halus.

Pada sektor kamera, kalian akan mendapati resolusi besar di sensor utamanya, yakni kamera wide 50 MP. Disusun dalam modul persegi di bagian atas punggung Infinix Hot 20 5G, ia ditemani oleh LED Flash dan satu buah sensor depth beresolusi 2 MP. Adapun kamera selfie Infinix Hot 20 5G memiliki resolusi 8 MP yang dimuat dalam notch waterdrop di bagian layar.

Seluruh komponen Infinix Hot 20 5G ditopang oleh kekuatan daya baterai jumbo berkapasitas 5.000 mAh dan dukungan pengisi daya cepat hingga 18 watt. Menariknya lagi, Infinix juga membekali perangkat ini dengan fitur reverse charging sehingga Infinix Hot 20 5G dapat berfungsi sebagai pengisi daya.

Infinix Hot 20s

Dapatkan harga terbaik :

Shopee

Tokopedia

Lazada



Spesifikasi Infinix Hot 20s Rilis November 2022

November 2022 Layar 6.78 inci IPS LCD 120Hz

6.78 inci IPS LCD 120Hz Chipset Mediatek MT6781 Helio G96 (12 nm)

Mediatek MT6781 Helio G96 (12 nm) GPU Mali-G57 MC2

Mali-G57 MC2 Eksternal Tersedia slot microSD

Tersedia slot microSD Internal 8/128 GB

8/128 GB Kamera Belakang 50 MP (wide), 2 MP (macro), 2 MP (depth)

50 MP (wide), 2 MP (macro), 2 MP (depth) Kamera Depan 8 MP

8 MP Baterai Li-Po 5000 mAh, Fast charging 18W

Li-Po 5000 mAh, Fast charging 18W Harga Rp 2.350.000 [Update] Selengkapnya : Spesifikasi Infinix Hot 20s dan Harganya

Infinix sudah menghadirkan Hot Series kembali di Indonesia. Jika kalian masih enggan menjajal dukungan jaringan 5G pada Infinix Hot 20 5G, maka Infinix Hot 20s dapat menjadi pilihan yang worth it to buy.

Perangkat dengan desain flat frame yang satu ini mengadopsi layar lebih besar dari saudaranya, yakni 6.78 inci. Panel IPS LCD ini menampilkan visualisasi jelas karena dibekali resolusi Full HD Plus (1080 x 2408 piksel) dan kerapatan piksel hingga 396 ppi. Selain itu, Infinix turut menyertakan kecepatan refresh tinggi hingga 120 Hz dan touch sampling rate 240 Hz.

Infinix Hot 20s ditenagai oleh chipset MediaTek Helio G96 yang memiliki proses fabrikasi 12 nanometer. Ia membawa CPU Octa-core dengan kecepatan maksimum di angka 2.05 GHz dan pengolah grafis yang dapat bekerja andal, GPU Mali-G57 MC2.

Statusnya sebagai ponsel gaming semakin menarik perhatian pengguna setia Android karena Infinix Hot 20s memiliki kapasitas baterai 5.000mAh yang didukung oleh fast charge 18W. Ia mengusung penyimpanan jumbo dengan RAM 8 GB dan memori internal 128 GB. Kalian masih bisa memperluas ruang penyimpanannya dengan RAM Virtual hingga 5 GB dan slot microSD.

Soal spesifikasi kamera, Infinix Hot 20s memiliki sensor utama 50 MP yang didampingi oleh kamera depth 2 MP dan lensa AI. Di bagian depan, kalian dapat memaksimalkan kamera selfie beresolusi 8 MP.

Infinix Note 12 VIP

Dapatkan harga terbaik :

Shopee

Tokopedia

Lazada



Spesifikasi Infinix Note 12 VIP Rilis Juni 2022

Juni 2022 Layar 6.7 inci AMOLED 120Hz

6.7 inci AMOLED 120Hz Chipset Mediatek MT6781 Helio G96 (12 nm)

Mediatek MT6781 Helio G96 (12 nm) GPU Mali-G57 MC2

Mali-G57 MC2 Eksternal Tersedia slot microSD

Tersedia slot microSD Internal 8+5/128 GB, 8+5/256 GB

8+5/128 GB, 8+5/256 GB Kamera Belakang 108 MP (wide), 13 MP (ultrawide), 2 MP (depth)

108 MP (wide), 13 MP (ultrawide), 2 MP (depth) Kamera Depan 16 MP (wide)

16 MP (wide) Baterai Li-Po 4500 mAh, Fast Charging 120W

Li-Po 4500 mAh, Fast Charging 120W Harga Rp 2.700.000 – 2.900.000 [Update] Selengkapnya : Spesifikasi Infinix Note 12 VIP dan Harganya

Tidak diragukan lagi, Infinix Note 12 VIP adalah salah satu ponsel paling worth it to buy tahun ini. Panel depannya menampilkan kontras warna dan visualisasi mantap berkat hadirnya display AMOLED 6.7 inci yang beresolusi Full HD Plus. Tidak tanggung-tanggung, kalian akan mendapatkan kecepatan refresh hingga 120 Hz dan touch sampling rate 360 Hz pada perangkat ini.

Dalam hal performa, Infinix Note 12 VIP juga terbilang oke karena diotaki MediaTek Helio G96. Chipset gaming ini memiliki CPU Octa-core dengan kecepatan maksimal di angka 2.05 GHz yang dibangun pada proses fabrikasi 12 nanometer. Kinerjanya pun kembali disokong oleh kapasitas penyimpanan jumbo antara RAM 8 GB dan memori internal berkapasitas 256 GB. Ngomong-ngomong, kalian juga akan mendapatkan dukungan RAM Extended 5 GB pada ponsel ini.

Beralih ke spesifikasi kamera, Infinix Note 12 VIP menawarkan kamera 16 MP dan susunan tiga kamera belakang yang tidak kalah mumpuni di kelasnya. Ya, ada sensor utama 108 MP yang dikombinasikan dengan kamera ultrawide 13 MP dan sensor depth 2 MP yang siap diandalkan dalam berbagai momen.

Selain itu, sorotan Infinix Note 12 VIP juga ada pada kapasitas dayanya yang didukung oleh teknologi fast charge super kebut. Mengemas daya 4.500 mAh, Infinix Note 12 VIP dilengkapi teknologi pengisi daya hingga 120W yang cocok untuk kalian yang seringkali terburu-buru saat mengisi daya.

Infinix Note 12 VIP

Rilis : Juni 2022

8+5/256 GB – Rp 2.900.000

8+5/128 GB – Rp 2.700.000

[Update]

Beli di Shopee

Poco M4 Pro

Dapatkan harga terbaik :

Shopee

Tokopedia

Lazada



Spesifikasi Poco M4 Pro Rilis Maret 2022

Maret 2022 Layar 6.43 inci AMOLED 90Hz

6.43 inci AMOLED 90Hz Chipset Mediatek Helio G96 (12 nm)

Mediatek Helio G96 (12 nm) GPU Mali-G57 MC2

Mali-G57 MC2 Eksternal Tersedia slot microSD

Tersedia slot microSD Internal 6/128 GB, 8/256 GB

6/128 GB, 8/256 GB Kamera Belakang 64 MP (wide), 8 MP (ultrawide), 2 MP (macro)

64 MP (wide), 8 MP (ultrawide), 2 MP (macro) Kamera Depan 16 MP (wide)

16 MP (wide) Baterai Li-Po 5000 mAh, Fast charging 33W

Li-Po 5000 mAh, Fast charging 33W Harga Rp 2.900.000 – 3.400.000 [Update] Selengkapnya : Spesifikasi Poco M4 Pro dan Harganya

Sebagai salah satu andalan baru dari Xiaomi, Poco M4 Pro bersaing ketat dengan perangkat smartphone di rentang harga 2 jutaan lainnya. Membawa desain segar, layar Poco M4 Pro telah mengantongi sertifikasi IP53 dan diberi proteksi layar Corning Gorilla Glass 3 untuk ketahanan yang terjamin.

Xiaomi memilih layar Super AMOLED berukuran besar hingga 6.43 inci untuk menjanjikan tampilan display yang memuaskan. Seolah belum cukup, kalian akan memperoleh dukungan kecepatan refresh hingga 90Hz dan touch sampling rate 180Hz pada perangkat ini. Selain itu Poco M4 Pro juga telah memiliki dukungan color gamut DCI-P3 dan klaim kecerahan hingga 1000 nits lho.

Performa perangkat ini mengandalkan chipset andal dari MediaTek, yakni Helio G96. Sementara untuk pemrosesan grafisnya terdapat GPU Mali-G57 MC2. Kinerjanya memang dijamin memuaskan karena Xiaomi telah menyertakan dukungan RAM hingga 8GB dan memori internal 256GB. Poco M4 Pro pun termasuk smartphone yang sudah memiliki dukungan RAM Ekspansi hingga 3GB.

Poco M4 Pro mempunyai konfigurasi kamera yang tidak kalah unggul. Di bagian depan tersemat kamera selfie 16MP sementara di bagian punggungnya terdapat kombinasi kamera utama 64MP, kamera ultrawide 8MP, dan kamera makro 2MP.

Ponsel yang satu ini juga menawarkan keunggulan speaker setero dan baterai besar 5.000mAh yang dilengkapi oleh dukungan teknologi fast charge 33W.

Infinix Note 12 2023

Dapatkan harga terbaik :

Shopee

Tokopedia

Lazada



Spesifikasi Infinix Note 12 2023 Rilis Desember 2022

Desember 2022 Layar 6.7 inci AMOLED

6.7 inci AMOLED Chipset Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm)

Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) GPU Mali-G57 MC2

Mali-G57 MC2 Eksternal Tersedia slot microSD

Tersedia slot microSD Internal 8/128 GB, 8/256 GB

8/128 GB, 8/256 GB Kamera Belakang 50 MP (wide), 2 MP (depth), QVGA

50 MP (wide), 2 MP (depth), QVGA Kamera Depan 16 MP (wide)

16 MP (wide) Baterai Li-Po 5000 mAh, Fast charging 33W

Li-Po 5000 mAh, Fast charging 33W Harga Rp 2.800.000 – 3.000.000 Selengkapnya : Spesifikasi Infinix Note 12 2023 dan Harganya

Infinix Note 12 2023

Rilis : November 2022

8/256 GB – Rp 2.300.000

8/128 GB – Rp 2.800.000

Beli di Shopee

Poco M5s

Dapatkan harga terbaik :

Shopee

Tokopedia

Lazada



Spesifikasi Poco M5s Rilis November 2022

November 2022 Layar 6.43 inci AMOLED

6.43 inci AMOLED Chipset Mediatek Helio G95 (12 nm)

Mediatek Helio G95 (12 nm) GPU Mali-G76 MC4

Mali-G76 MC4 Eksternal Tersedia slot microSD

Tersedia slot microSD Internal 4/64 GB, 4/128 GB

4/64 GB, 4/128 GB Kamera Belakang 64 MP (wide), 8 MP (ultrawide), 2 MP (macro), 2 MP (depth)

64 MP (wide), 8 MP (ultrawide), 2 MP (macro), 2 MP (depth) Kamera Depan 13 MP (wide)

13 MP (wide) Baterai Li-Po 5000 mAh, Fast charging 33W

Li-Po 5000 mAh, Fast charging 33W Harga Rp 2.300.000 – 2.600.000 [Update] Selengkapnya : Spesifikasi Poco M5s dan Harganya

Tak butuh waktu lama setelah diluncurkan September lalu, Poco M5s berhasil melanjutkan kesuksesan dari Poco M4 Pro di pasar smartphone Indonesia. Ponsel dengan dukungan NFC ini mengusung layar AMOLED lapang berukuran 6.43 inci yang memiliki resolusi Full HD Plus (1080 x 2400 piksel).

Layar tersebut sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass untuk menjamin ketahanannya dari goresan dan noda. Menariknya, terdapat klaim kecerahan puncak hingga 1100 nit dan mode baca yang membuatnya semakin terasa nyaman digunakan.

Poco M5s mengunggulkan konfigurasi empat kamera belakang yang mencakup sensor utama 64 MP lengkap dengan PDAF, kamera ultrawide 8 MP yang memiliki sudut pandang 118 derajat, kamera makro 2 MP, dan depth sensor 2 MP. Sementara untuk keperluan selfie atau video call kalian dapat mengandalkan kamera depan beresolusi 13 MP. Menurut klaimnya, ponsel ini memiliki kemampuan video recording hingga resolusi tinggi 4K pada kecepatan 30 fps.

Soal performa, Poco M5s juga terbilang juara. Dengan ditenagai oleh MediaTek Helio G95, ia membawa CPU 8 inti dengan kecepatan hingga 2.05 GHz yang mampu menangani tugas harian dengan mudah. Apalagi Xiaomi memadukannya bersama RAM hingga 6 GB dan memori internal hingga 128 GB agar kinerjanya lebih gesit.

Di balik kapnya, Poco M5s mengemas baterai besar 5.000 mAh yang didukung oleh teknologi fast charging 33W.

Realme 10

Dapatkan harga terbaik :

Shopee

Tokopedia

Lazada



Spesifikasi Realme 10 Rilis November 2022

November 2022 Layar 6.4 inci Super AMOLED 90Hz

6.4 inci Super AMOLED 90Hz Chipset MediaTek MT8781 Helio G99 (6nm)

MediaTek MT8781 Helio G99 (6nm) GPU Mali-G57 MC2

Mali-G57 MC2 Eksternal Tersedia slot microSD

Tersedia slot microSD Internal 4/128 GB, 8/128 GB

4/128 GB, 8/128 GB Kamera Belakang 50 MP (wide), 2 MP (depth)

50 MP (wide), 2 MP (depth) Kamera Depan 16 MP (wide)

16 MP (wide) Baterai Li-Po 5000 mAh, Fast charging 33W

Li-Po 5000 mAh, Fast charging 33W Harga Rp 2.500.000 – 3.200.000 [Update] Selengkapnya : Spesifikasi Realme 10 dan Harganya

Bukan ponsel mid-range biasa, Realme 10 merupakan ponsel paling tipis dari Realme dengan ketebalan hanya 7.95 mm saja. Diiringi dengan desainnya yang menawan, Realme 10 bisa kalian bawa pulang berbekal budget 2 jutaan saja kok.

Realme 10 menyuguhkan layar Super AMOLED besar beurkuran 6.4 inci Full HD Plus (1080 x 2400 piksel). Dengan rasio layar besar mencapai 90.8%, smartphone ini memiliki tingkat touch sampling rate hingga 90 Hz dan diklaim dapat mencapai kedalaman warna 16.7 juta warna. Tak perlu khawatir soal ketahanan layarnya karena Realme sudah memberikan proteksi berupa Corning Gorilla Glass 5.

Pada notch layarnya tersemat kamera selfie beresolusi 16 MP yang kaya dengan fitur kekinian. Sementara di bagian punggungnya bertengger konfigurasi dual kamera yang mencakup sensor utama 50 MP dan kamera sekunder berupa sensor monokrom 2 MP.

Perangkat ini diotaki oleh MediaTek Helio G99, chip dengan proses fabrikasi 6 nanometer yang menawarkan performa kebut serta hemat daya. Kinerjanya dibantu oleh penyimpanan lapang dengan RAM hingga 8 GB dan memori internal mencapai 256 GB. Realme 10 adalah salah satu HP anyar tahun ini yang sudah mendukung RAM virtual hingga 8 GB yang berarti mampu menjalankan multitasking tanpa kendala.

Semua komponen spesifikasi pada Realme 10 semakin lengkap dengan kehadiran baterai berkapasitas 5.000 mAh dan teknologi fast charging 33W.

HP Gaming 2 Jutaan Terbaik 2022

Untuk kalian yang sedang mencari hp gaming terbaik 2 jutaan tahun 2022, berikut rekomendasi hp gaming 2 jutaan terbaik tahun 2022 pilihan Ponselhub selengkapnya:

Infinix Note 11 Pro

Dapatkan harga terbaik :

Tokopedia

Shopee

Lazada



Spesifikasi Infinix Note 11 Pro Rilis November 2021

November 2021 Layar 6.95 inci IPS LCD 120Hz

6.95 inci IPS LCD 120Hz Chipset Mediatek Helio G96 (12 nm)

Mediatek Helio G96 (12 nm) GPU Mali-G57 MC2

Mali-G57 MC2 Eksternal Tersedia slot microSD

Tersedia slot microSD Internal 8/128 GB

8/128 GB Kamera Belakang 64 MP (wide), 13 MP (ultrawide), 2 MP (depth)

64 MP (wide), 13 MP (ultrawide), 2 MP (depth) Kamera Depan 16 MP (wide)

16 MP (wide) Baterai Li-Po 5000 mAh, Fast Charging 33W

Li-Po 5000 mAh, Fast Charging 33W Harga Rp 3.000.000 Selengkapnya : Spesifikasi Infinix Note 11 Pro dan Harganya

Tak perlu merogoh kocek dalam-dalam untuk mendapatkan smartphone mumpuni yang dibekali sensor kamera yang mendukung hobi fotografi. Dibanderol di titik harga 2 jutaan saja, Infinix Note 11 Pro siap memberikan kinerja yang mantap berbekal susunan triple kamera di punggungnya. Ponsel ini dibekali kamera utama 64MP yang telah dilengkapi pula dengan lensa telephoto 13MP dan kamera 2MP.

Harganya yang murah tidak menyurutkan niat Infinix untuk membuat pengguna setianya terkesan karena Note 11 diklaim mempunyai kemampuan video recording hingga 4K. Untuk video call atau swafoto yang tak kalah menarik, kalian juga bisa mengandalkan kamera selfie beresolusi 16MP yang dibawanya.

Infinix Note 11 Pro mengusung tampilan resolusi tinggi, yakni Full HD+. Tidak tanggung-tanggung, luas layarnya pun mencapai angka 6.95 inci sehingga tidak mengherankan perangkat ini diburu oleh para gamers. Infinix pun telah menyertakan kerapatan 387 piksel agar panel IPS tersebut dapat menghasilkan visualisasi yang tak kalah saing.

Perangkat ini diotaki oleh chipset gaming dari MediaTek, Helio G96. Performanya jelas merupakan salah satu yang terbaik di segmen menengah ke bawah. Apalagi ia dibantu dengan hadirnya RAM lega hingga 8GB dan kapasitas memori internal 128GB.

Dengan bodinya yang tergolong bongsor, tentu saja Infinix Note 11 Pro dibekali kapasitas baterai jumbo. Kalian bisa mengandalkan daya 5.000 mAh yang telah didukung oleh fast charge 33W.

Redmi Note 10s

Dapatkan harga terbaik :

Tokopedia

Shopee

Lazada



Spesifikasi Redmi Note 10s Rilis Mei 2021

Mei 2021 Layar 6.43 inci AMOLED ~409 ppi

6.43 inci AMOLED ~409 ppi Chipset Mediatek Helio G95 (12 nm)

Mediatek Helio G95 (12 nm) GPU Mali-G76 MC4

Mali-G76 MC4 Internal 6/64 GB, 8/128 GB

6/64 GB, 8/128 GB Eksternal Tersedia slot microSD

Tersedia slot microSD Kamera Belakang 64 MP (wide), 8 MP (ultrawide), 2 MP (macro), 2 MP (depth)

64 MP (wide), 8 MP (ultrawide), 2 MP (macro), 2 MP (depth) Kamera Depan 13 MP (wide)

13 MP (wide) Baterai Li-Po 5000 mAh, Fast charging 33W

Li-Po 5000 mAh, Fast charging 33W Harga Rp 2.900.000 – 3.400.000 Selengkapnya : Spesifikasi Redmi Note 10s dan Harganya

Kesan anggun dan menawan langsung muncul saat melihat desain Redmi Note 10s yang diluncurkan Mei 2021. Layarnya yang luas hingga 6.43 inch ditopang teknologi Amoled dengan tingkat akurasi yang tinggi karena sudah memiliki piksel yang sangat rapat gambar hingga 409 ppi agar gambar yang disajikan benar-benar tajam.

Penampang depan ponsel pun sudah dilengkapi dengan pelindung kaca berkualitas baik dari Gorilla Glass 3. Sedangkan di body belakang yang menggunakan material plastik tetap kuat untuk menopang penempatan kamera belakang yang pada lensa bagian atasnya sudah dilapisi alumunium yang ringan untuk membawa empat lensa sensor beresolusi tinggi 64 MP (wide), 8 MP (ultrawide), 2 MP (macro), 2 MP (depth) yang dijamin memuaskan kebutuhan fotografi penggunanya.

Redmi Note 10s hadir dengan tiga varian warna yang memiliki tingkat gradasi warna yang lembut dan memanjakan mata, yakni; Ocean Blue, Onyx Gray, dan Pebble White.

Di sektor performa, Redmi tetap mengandalkan chipset Mediatek Helio G95 (12 nm) agar mampu menunjang kapasitas RAM yang ditawarkan dengan dua pilihan; 6/64 GB dan 8/128 GB.

Baterai Li-Po 5000 mAh dan kemampuan Fast charging 33W sudah sangat ideal untuk mengakomodasi fitur-fitur yang ada di smartphone yang menyasar pasar menengah ke bawah ini.

Poco M3 Pro 5G

Dapatkan harga terbaik :

Tokopedia

Shopee

Lazada



Spesifikasi Poco M3 Pro 5G Rilis Juni 2021

Juni 2021 Layar 6.5 inci IPS LCD FHD+ 90Hz

6.5 inci IPS LCD FHD+ 90Hz Chipset MediaTek Dimensity 700 5G (7 nm)

MediaTek Dimensity 700 5G (7 nm) GPU Mali-G57 MC2

Mali-G57 MC2 Internal 4/64 GB, 6/128 GB

4/64 GB, 6/128 GB Eksternal Tersedia slot microSD

Tersedia slot microSD Kamera Belakang 48 MP (wide), 2 MP (macro), 2 MP (depth)

48 MP (wide), 2 MP (macro), 2 MP (depth) Kamera Depan 8 MP (wide)

8 MP (wide) Baterai Li-Po 5000 mAh, Fast charging 18W

Li-Po 5000 mAh, Fast charging 18W Harga Rp 2.600.000 – 2.900.000 Selengkapnya : Spesifikasi Poco M3 Pro 5G dan Harganya

Siapa bilang ponsel gaming 5G saat ini tidak bersahabat dengan kantong? Ada Poco M3 Pro 5G yang hanya dibanderol di harga 2 jutaan saja dan menawarkan spesifikasi unggulan yang sayang untuk dilewatkan. Performanya unggul di kelas mid-range karena Xiaomi menyematkan SoC Dimensity 700 5G pada Poco M3 Pro 5G.

Kalian juga tidak perlu risau lagi soal kapasitas penyimpanan yang kerap menjadi bahan pertimbangan utama ketika memilih smartphone baru. Pasalnya, Poco M3 Pro 5G membawa ruang RAM 4/6GB dan memori internal 64/128GB yang bisa dipilih sesuai kebutuhan. Kombinasi dapur pacunya akan membantu menjalankan multitasking tanpa hambatan.

Perangkat ini mengusung panel IPS LCD dengan ukuran lega 6.5 inci. Resolusinya sudah Full HD Plus dengan tipe DotDisplay yang familiar bagi smartphone Xiaomi. Asyiknya lagi Poco M3 Pro 5G juga diberi proteksi berupa Gorilla Glass 3 dan bekal refresh rate hingga 90Hz! Masih ragu dengan kualitas layarnya?

Tentu saja untuk mendukung resolusi tinggi dan jaringan 5G pada perangkat ini Xiaomi telah membekalinya dengan kapasitas daya super awet 5.000 mAh. Kalian dapat mengisi ulang dayanya dengan teknologi fast charge hingga 18W.

Beralih ke spesifikasi kamera, Poco M3 Pro 5G membawa sensor selfie 8MP dan susunan 3 kamera belakang yang tersusun dari 48MP kamera utama, 2MP kamera makro, dan 2MP sensor depth.

Redmi Note 10 5G

Dapatkan harga terbaik :

Tokopedia

Shopee

Lazada



Spesifikasi Redmi Note 10 5G Rilis Juli 2021

Juli 2021 Layar 6.5 inci IPS LCD FHD+ 90Hz

6.5 inci IPS LCD FHD+ 90Hz Chipset MediaTek Dimensity 700 5G (7 nm)

MediaTek Dimensity 700 5G (7 nm) GPU Mali-G57 MC2

Mali-G57 MC2 Internal 4/128 GB, 6/128 GB

4/128 GB, 6/128 GB Eksternal Tersedia slot microSD

Tersedia slot microSD Kamera Belakang 48 MP (wide), 2 MP (macro), 2 MP (depth)

48 MP (wide), 2 MP (macro), 2 MP (depth) Kamera Depan 8 MP (wide)

8 MP (wide) Baterai Li-Po 5000 mAh, Fast charging 18W

Li-Po 5000 mAh, Fast charging 18W Harga Rp 2.700.000 – 3.000.000 Selengkapnya : Spesifikasi Redmi Note 10 5G dan Harganya

Tahun lalu seri Redmi Note 10 sukses menjadi primadona yang hingga kini masih diincar banyak pengguna. Jika kalian menginginkan versi 5G dengan tenaga powerful untuk gaming, maka Redmi Note 10 5G siap untuk diboyong dengan harga 2 jutaan saja.

Berbekal chipset 5G mid-range MediaTek Dimensity 700 5G, Redmi Note 10 5G menjanjikan performa yang unggul. Proses fabrikasinya tercatat di angka 7nm dengan membawa kecepatan maksimum 2.2GHz sehingga tak heran Xiaomi berani mengklaim kinerjanya untuk multitasking dan gaming yang lancar. Dalam hal ini tentu ada peran penting dari ruang penyimpanan RAM 4/6GB dan memori internal 64/128GB.

Lini laris manis dari Xiaomi yang satu ini mengemas baterai besar dengan kapasitas hingga 5.000 mAh. Ia diklaim bisa bertahan selama hampir 19 jam jika kalian menggunakannya untuk menjelajahi internet. Tak lupa, baterai tersebut didukung oleh teknologi fast charge 18W.

Redmi Note 10 5G memiliki layar berukuran 6.5 inci yang menggunakan panel IPS dengan kerapatan piksel tinggi 405 ppi. Resolusinya sudah mencapai Full HD Plus dengan kecepatan refresh 90Hz sehingga tampilan yang dihasilkan senantiasa smooth.

Jangan lupa bahwa spesifikasi kamera Redmi Note 10 5G juga oke di kelasnya. Kalian dapat mengandalkan kamera selfie 8MP dan triple sensor di punggungnya yang mencakup kamera utama 48MP, kamera makro 2MP, dan depth sensor 2MP.

Infinix Note 10 Pro

Dapatkan harga terbaik :

Tokopedia

Shopee

Lazada



Spesifikasi Infinix Note 10 Pro Rilis Juni 2021

Juni 2021 Layar 6.95 inci IPS LCD 90Hz

6.95 inci IPS LCD 90Hz Chipset Mediatek Helio G95 (12 nm)

Mediatek Helio G95 (12 nm) GPU Mali-G76 MC4

Mali-G76 MC4 Eksternal Tersedia, microSDXC

Tersedia, microSDXC Internal 6/64 GB, 8/128 GB

6/64 GB, 8/128 GB Kamera Belakang 64 MP (wide), 8 MP (ultrawide), 2 MP (depth), 2 MP (monochrome)

64 MP (wide), 8 MP (ultrawide), 2 MP (depth), 2 MP (monochrome) Kamera Depan 16 MP

16 MP Baterai Li-Po 5000 mAh, Fast Charging 33W

Li-Po 5000 mAh, Fast Charging 33W Harga Rp 2.600.000 – 2.900.000 Selengkapnya : Spesifikasi Infinix Note 10 Pro dan Harganya

Redmi Note 10

Dapatkan harga terbaik :

Tokopedia

Shopee

Lazada



Spesifikasi Redmi Note 10 Rilis Maret 2021

Maret 2021 Layar 6.5 inci Super AMOLED ~409 ppi

6.5 inci Super AMOLED ~409 ppi Chipset Qualcomm SDM678 Snapdragon 678 (11 nm)

Qualcomm SDM678 Snapdragon 678 (11 nm) GPU Adreno 612

Adreno 612 Internal 4/64 GB

4/64 GB Eksternal Tersedia slot microSD

Tersedia slot microSD Kamera Belakang 48 MP (wide), 8 MP (ultrawide), 2 MP (macro), 2 MP (depth)

48 MP (wide), 8 MP (ultrawide), 2 MP (macro), 2 MP (depth) Kamera Depan 13 MP (wide)

13 MP (wide) Baterai Li-Po 5000 mAh, Fast charging 33W

Li-Po 5000 mAh, Fast charging 33W Harga Rp 2.400.000 Selengkapnya : Spesifikasi Redmi Note 10 dan Harganya

Dengan merogoh kocek mulai dari 2 jutaan saja, kalian sudah bisa mendapatkan Redmi Note 10 yang menawarkan segudang keunggulan. Ada panel AMOLED DotDisplay berukuran 6.43 inci yang siap memanjakan mata dengan tampilan visualnya.

Kualitas layar perangkat ini mengusung gamut warna DCI-P3 dan resolusi Full HD+ (2400 x 1080 piksel). Tak perlu takut menggunakannya dalam waktu yang lama karena telah ada cahaya biru rendah disertifikasi oleh SGS, Mode Baca 3.0, dan 360° sensor cahaya sehingga lebih rileks menatap layar.

Redmi Note 10 tak membutuhkan waktu lama dalam mengisi ulang daya karena dibekali dengan fast charger 33W untuk mengisi baterai berkapasitas 5.000 mAh yang dibawanya. Dengan begitu, kalian bisa sepuasnya menonton film atau bermain game karena terdapat pula kualitas suara stereo.

Redmi Note 10 memiliki highlight lain berupa AI Quad Kamera yang terdiri dari 48MP kamera utama, 8MP kamera ultra-wide angle, 2MP kamera makro, dan 2MP sensor depth. Kamera depannya pun tak kalah mengesankan dengan sensor 13MP. Tak hanya menghasilkan fotografi yang baik karena videografinya juga bisa menghasilkan rekaman hingga 4K.

Dalam hal kinerja, Redmi Note 10 ditenagai oleh prosesor Octa-core dari Qualcomm, yakni Snapdragon 678. Pemrosesan grafisnya ditangani dengan baik berkat GPU Adreno 612. Perangkat ini telah dibekali dengan IP53, kemampuan biometri berupa sidik jari samping dan AI face unlock.

Realme 8i

Dapatkan harga terbaik :

Tokopedia

Shopee

Lazada



Spesifikasi Realme 8i Rilis November 2021

November 2021 Layar 6.6 inci IPS LCD 120Hz

6.6 inci IPS LCD 120Hz Chipset Mediatek Helio G96 (12 nm)

Mediatek Helio G96 (12 nm) GPU Mali-G57 MC2

Mali-G57 MC2 Eksternal Tersedia slot microSD

Tersedia slot microSD Internal 4/64 GB, 6/128 GB

4/64 GB, 6/128 GB Kamera Belakang 50 MP (wide), 2 MP (macro), 2 MP (depth)

50 MP (wide), 2 MP (macro), 2 MP (depth) Kamera Depan 16 MP (wide)

16 MP (wide) Baterai Li-Po 5000 mAh, Fast charging 18W

Li-Po 5000 mAh, Fast charging 18W Harga Rp 2.700.000 – 3.100.000 Selengkapnya : Spesifikasi Realme 8i dan Harganya

Realme 8i masuk dalam jajaran ponsel gaming yang sangat worth it to buy jika budget yang kalian miliki mentok 2 jutaan. Sorotan perangkat ini ada pada dapur pacunya yang tempati Helio G96, SoC andalan dari MediaTek yang diluncurkan tahun lalu.

Chipset tersebut memiliki proses fabrikasi 12nm dengan CPU Octa-core yang dibagi ke dalam dua kluster. Karena kehadirannya, Realme 8i sukses menjadi salah satu smartphone gaming paling dicari pada segmen entry-level. Ia dapat menjalankan berbagai game populer dan tugas multitasking dengan baik pula berkat bantuan dari RAM 4/6GB yang dipasangkan bersama memori internal 64/128GB.

Sejalan dengan kinerja dapur pacunya, Realme membekali ponsel tangguh yang satu ini panel IPS LCD berukuran 6.6 inci. Ketajaman display Realme 8i boleh diadu dengan para rivalnya karena sudah membawa resolusi Full HD Plus sekaligus kerapatan piksel hingga 400 ppi. Menariknya lagi, ada refresh rate 120Hz yang sudah pasti disukai oleh gamers mobile.

Beralih ke spesifikasi kamera, Realme 8i mengusung sensor selfie 16MP dan triple kamera belakang yang mencakup kamera utama 50MP, kamera makro 2MP, serta sensor monokrom 2MP.

Sebagai ponsel gaming, Realme 8i mengemas daya baterai besar hingga 5.000mAh yang telah didukung teknologi fast charge 18W. Spesifikasinya semakin apik karena Realme juga telah menyertakan konektivitas dan sensor lengkap mulai dari gyroscope hingga side-fingerprint.

Infinix Note 11S

Dapatkan harga terbaik :

Tokopedia

Shopee

Lazada



Spesifikasi Infinix Note 11S Rilis November 2021

November 2021 Layar 6.95 inci IPS LCD 120Hz

6.95 inci IPS LCD 120Hz Chipset Mediatek Helio G96 (12 nm)

Mediatek Helio G96 (12 nm) GPU Mali-G57 MC2

Mali-G57 MC2 Eksternal Tersedia slot microSD

Tersedia slot microSD Internal 8/128 GB

8/128 GB Kamera Belakang 50 MP (wide), 5 MP (macro), 5 MP (depth)

50 MP (wide), 5 MP (macro), 5 MP (depth) Kamera Depan 16 MP (wide)

16 MP (wide) Baterai Li-Po 5000 mAh, Fast Charging 33W

Li-Po 5000 mAh, Fast Charging 33W Harga Rp 2.900.000 Selengkapnya : Spesifikasi Infinix Note 11S dan Harganya

Jika kalian adalah pencinta smartphone gaming, tentu tidak asing lagi dengan Infinix Note 11S yang punya spesifikasi menggoda namun dibanderol 2 jutaan saja.

Infinix Note 11S menawarkan display sangat lapang dengan rentang ukuran 6.95 inci. Untuk memberikan kenyamanan ekstra, ada sertifikasi low blue light TUV Rheinland sehingga mata tak akan kelelahan menatap layar. Kabar baiknya lagi, Infinix juga telah menyertakan speaker stereo agar output suara yang kalian dapatkan terdengar mantap.

Meski masih menggunakan panel IPS LCD Infinix menjamin ketajaman dan navigasinya sangat mulus dengan resolusi Full HD Plus disertai refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 180Hz. Performa di atas layar besar ini juga diklaim mantap karena Infinix Note 11S ditenagai oleh Helio G96 (12nm).

Sebagai chipset gaming andalan MediaTek, Helio G96 terasa pas membawa clock speed hingga 2.05GHz. SoC ini juga menawrkan komponen GPU Mali G57 MC2 untuk proses grafis yang mulus. Di Indonesia, Infinix Note 11S hadir dalam konfigurasi RAM 8GB dan memori internal hingga 128GB.

Meskipun dikenal sebagai ponsel gaming, Infinix Note 11S tetap menawarkan sensor kamera mumpuni. Kalian akan memperoleh setup kamera selfie 16MP dan triple kamera belakang dengan sensor utama 50MP, kamera makro 2MP, dan depth sensor 2MP.

Seluruh kinerja apiknya disokong kapasitas baterai besar 5.000mAh yang dijamin awet dan fast charge 33W.

Infinix Note 11 NFC

Dapatkan harga terbaik :

Tokopedia

Shopee

Lazada



Spesifikasi Infinix Note 11 NFC Rilis November 2021

November 2021 Layar 6.7 inci AMOLED

6.7 inci AMOLED Chipset MediaTek Helio G88

MediaTek Helio G88 GPU Mali-G52 MC2

Mali-G52 MC2 Eksternal Tersedia slot microSD

Tersedia slot microSD Internal 6/128 GB

6/128 GB Kamera Belakang 50 MP (wide), 2 MP (depth)

50 MP (wide), 2 MP (depth) Kamera Depan 16 MP (wide)

16 MP (wide) Baterai Li-Po 5000 mAh, Fast Charging 33W

Li-Po 5000 mAh, Fast Charging 33W Harga Rp 2.500.000 Selengkapnya : Spesifikasi Infinix Note 11 NFC dan Harganya

Infinix Note 11 NFC resmi menjadi bagian dari Note 11 Series milik Infinix pada tahun lalu. Menargetkan para gamers, ponsel dengan dukungan NFC dan desain kokoh ini bisa kalian bawa pulang berbekal budget 2 jutaan saja.

Infinix Note 11 NFC mempunyai performa kebut karena ditenagai chipset Helio G88 dari MediaTek. CPU Octa-core di dalamnya bekerja sama dengan GPU Mali-G52 MCR sehingga dapat menangani proses grafis di atas layar tanpa kendala.

Bukan hanya soal chipset yang mengotakinya, tentu kinerja sebuah ponsel gaming harus dilengkapi pula dengan kapasitas penyimpanan yang lapang. Oleh sebab itu Infinix Note 11 NFC menawarkan konfigurasi RAM 4/6GB dan memori internal 64/128GB.

Tidak seperti para rivalnya yang masih menggunakan panel IPS LCD, Infinix Note 11 NFC mengusung tampilan yang memanjakan mata dari layar AMOLED berukuran 6.7 inci miliknya. Selain itu, resolusinya pun sudah Full HD Plus sehingga tak ayal menjadi incaran banyak pengguna Android. Kalian bisa bermain game seharian dengan nyaman karena Infinix telah menyertakan dukungan speaker stereo pada perangkat ini.

Sementara untuk spesifikasi kamera Infinix Note 11 NFC memiliki sensor selfie 16MP dan setup triple kamera belakang 50MP yang didampingi oleh kamera sekunder 2MP dan QVGA.

Tak ketinggalan perangkat yang satu ini juga mengemas baterai besar 5.000mAh yang disertai dukungan fast charge 33W.

Infinix Hot 11S NFC

Dapatkan harga terbaik :

Tokopedia

Shopee

Lazada



Spesifikasi Infinix Hot 11S NFC Rilis November 2021

November 2021 Layar 6.78 inci IPS LCD 90Hz

6.78 inci IPS LCD 90Hz Chipset MediaTek Helio G88 (12nm)

MediaTek Helio G88 (12nm) GPU Mali-G52 MC2

Mali-G52 MC2 Eksternal Tersedia, microSDXC

Tersedia, microSDXC Internal 4/64 GB, 6/128 GB

4/64 GB, 6/128 GB Kamera Belakang 50 MP (wide), 2 MP (depth)

50 MP (wide), 2 MP (depth) Kamera Depan 8 MP (wide)

8 MP (wide) Baterai Li-Po 5000 mAh

Li-Po 5000 mAh Harga Rp 2.100.000 – 2.400.000 Selengkapnya : Spesifikasi Infinix Hot 11S NFC dan Harganya

Tak perlu bingung dengan banyaknya smartphone gaming 2 jutaan. Kalian dapat melirik pada Infinix Hot 11S NFC yang menawarkan komponen penting untuk bertempur dalam dunia game.

Salah satu hal yang menonjol adalah kehadiran MediaTek Helio G88 pada sektor pacunya sehingga ponsel yang satu ini dapat mendukung aktivitas gaming dengan lancar. Dengan performa maksimum berkecepatan 2GHz dan proses menufaktur 12nm, Helio G88 membawa unit GPU Mali-G52 MP2 sebagai penanggung jawab grafisnya.

Infinix telah menyertakan konfigurasi penyimpanan RAM 4/6GB yang berpadu dengan memori internal 64/128GB. Tak lupa terdapat dukungan Dar Link Ultimate Game Booster agar performa gaming-nya senantiasa dapat diandalkan.

Soal tampilan display, Infinix Hot 11S NFC mengusung layar super lapang berukuran 6.82 inci Full HD Plus. Layar yang telah dilengkapi blue light ini membawa refresh rate sebesar 90Hz dan touch sampling rate hingga 180Hz agar kalian memperoleh navigasi smooth.

Sebagaimana yang tersemat pada namanya, Infinix Hot 11S NFC memiliki dukungan fitur NFC yang sangat dibutuhkan di masa kini. Namun hal yang tak kalah penting adalah hadirnya baterai super awet berkapasitas 5.000mAh dan dual speaker untuk kegiatan gaming yang memuaskan.

Sementara untuk spesifikasi kamera Infinix Hot 11S NFC menawarkan kamera selfie 8MP dan triple kamera belakang yang terdiri dari sensor utama 50MP dengan klaim kemampuan video recording hingga 2K, sensor depth 2MP, dan lensa AI.

Demikian daftar rekomendasi hp gaming 2 jutaan terbaik yang bisa Ponselhub sajikan. Semoga dapat bermanfaat dalam membantu kalian mencari hp gaming terbaik 2 jutaan yang sesuai budget dan kebutuhan.