HP Gaming 3 Jutaan Terbaik (Maret 2023) – Harga dan Spesifikasi

Tidak dipungkiri, hp entry-level hingga mid-range memang tidak pernah sepi peminat. Selain karena harganya yang terbilang masih terjangkau, hp murah pada segmen ini juga terbilang cukup memiliki spesifikasi yang mumpuni.

Image Credit : Xiaomi Indonesia

Tidak sedikit smartphone pada kelas ini yang sudah mampu memberikan pengalaman fotografi yang apik hingga performa handal untuk multitasking dan bermain game.

Meskipun memang untuk mencari hp gaming terbaik dengan harga murah itu bisa dibilang tidaklah mudah, tapi bermodalkan budget 3 jutaan, kamu sudah bisa kok mendapatkan hp gaming yang sudah cukup ok banget buat seru-suran.

HP Gaming 3 Jutaan Terbaik 2023

Untuk kalian yang sedang mencari hp gaming terbaik 3 jutaan tahun 2023, berikut rekomendasi hp gaming harga 3 jutaan terbaik tahun 2023 pilihan Ponselhub selengkapnya:



Infinix Zero 5G

Spesifikasi Infinix Zero 5G Rilis April 2022

April 2022 Layar 6.78 IPS LCD 120Hz

6.78 IPS LCD 120Hz Chipset MediaTek MT6877 Dimensity 900 5G (6 nm)

MediaTek MT6877 Dimensity 900 5G (6 nm) GPU Mali-G68 MC4

Mali-G68 MC4 Eksternal Tersedia slot microSD

Tersedia slot microSD Internal 8/128 GB

8/128 GB Kamera Belakang 48 MP (wide), 13 MP (telephoto)

48 MP (wide), 13 MP (telephoto) Kamera Depan 16 MP (wide)

16 MP (wide) Baterai Li-Po 5000 mAh, Fast Charging 33W

Li-Po 5000 mAh, Fast Charging 33W Harga Rp 3.600.000 [Update] Selengkapnya : Spesifikasi Infinix Zero 5G dan Harganya

Salah satu ponsel terbaru Infinix yang merebut perhatian pengguna smartphone Android tahun ini adalah Infinix Zero 5G. Tentu saja tidak hanya jaringan 5G saja yang membuatnya layak dipilih. Infinix telah menyematkan MediaTek Dimensity 900 dengan fabrikasi 6nm sehingga performa kebutnya cocok untuk kalian yang memiliki mobilitas tinggi.

Bagi para gamers mobile sejati, Infinix Zero 5G membawa dukungan 3D Cooling Master untuk membuat perangkat tidak overheat. Di Indonesia, Infinix Zero 5G hadir dengan RAM 8GB dan penyimpanan internal dua konfigurasi, yakni 128/256 GB.

Bagian depan Infinix Zero 5G menampilkan display Full HD Plus IPS yang berukuran lapang hingga 6.78 inci. Layar punch hole ini telah dibekali dengan kecepatan refresh tinggi hingga 120 Hz sehingga tak heran ia diincar oleh pengguna yang menyukai kinerja layar yang smooth.

Pada layar tersebut juga telah tersemat kamera depan dengan resolusi 16MP. Sementara untuk kamera belakangnya Infinix Zero 5G menawarkan konfigurasi yang pas antara kamera utama 48MP, kamera portrait hingga 13MP, serta tak lupa kamera bokeh yang memiliki resolusi 2MP. Kabar baiknya lagi, kamera belakang perangkat yang satu ini diklaim punya kemampuan video recording hingga resolusi 4K.

Hadir dengan desain elegan dan kekinian, Infinix Zero 5G siap menemani aktivitas harian kalian berbekal baterai besar 5.000mAh dan fast charge 33W.

Samsung Galaxy M33 5G

Spesifikasi Samsung Galaxy M33 5G Rilis April 2022

April 2022 Layar 6.6 inci TFT LCD 120Hz

6.6 inci TFT LCD 120Hz Chipset Exynos 1280 (5 nm)

Exynos 1280 (5 nm) GPU Mali-G68

Mali-G68 Eksternal Tersedia slot microSD

Tersedia slot microSD Internal 6/128 GB, 8/128 GB

6/128 GB, 8/128 GB Kamera Belakang 50 MP (wide), 5 MP (ultrawide), 2 MP (macro), 2 MP (depth)

50 MP (wide), 5 MP (ultrawide), 2 MP (macro), 2 MP (depth) Kamera Depan 8 MP (wide)

8 MP (wide) Baterai Li-Po 5000 mAh, Fast charging 25W

Li-Po 5000 mAh, Fast charging 25W Harga Rp 4.000.000 – 4.200.000 [Update] Selengkapnya : Spesifikasi Samsung Galaxy M33 5G dan Harganya

Samsung Galaxy M33 5G adalah smartphone baru dari Samsung yang hadir dengan layar beresolusi Full HD Plus sekaligus membawa refresh rate tinggi hingga 120Hz. Meskipun masih menggunakan panel TFT, kerapatan piksel displaynya berada di angka 400 ppi.

Dari segi desain, salah satu anggota anyar dari M Series ini memang tidak membawa kesan baru alias masih membawa nuansa khas dari pendahulunya. Body Samsung Galaxy M33 5G juga cenderung bongsor dengan ketebalan 9.4 mm dan bobot 198 gram. Layarnya sendiri memiliki rentang 6.6 inci dan dibekali dengan kamera selfie 8MP pada notch di atasnya.

Sementara untuk spesifikasi kamera di bagian punggung Samsung Galaxy M33 5G tak kalah menarik karena membawa kamera utama 50MP. Ia didampingi oleh kamera ultrawide beresolusi 5MP, kamera makro 2MP, dan tersedia pula depth sensor dengan resolusi yang sama. Samsung mengklaim bahwa Galaxy M33 punya kemampuan rekaman video hingga 4K pada 30 frame per detik lho.

Perangkat ini diotaki chipset 5G Exynos 1280 (5nm) yang memiliki kecepatan maksimum hingga 2.4GHz. Tentu performa Samsung Galaxy M33 5G bisa diandalkan karena turut dibantu RAM 6/8GB dan memori internal hingga 128GB. Tenang, ada slot microSD jika kalian merasa kapasitas tersebut masih kurang.

Dengan sistem Android 12 terbaru, Samsung Galaxy M33 5G mengemas baterai besar 5.000mAh dan didukung teknologi fast charge 25W.

Samsung Galaxy M33 5G

Rilis : April 2022

8/128 GB – Rp 4.200.000

6/128 GB – Rp 4.000.000

[Update]

Realme 9 Pro 5G

Spesifikasi Realme 9 Pro 5G Rilis Maret 2022

Maret 2022 Layar 6.6 inci IPS LCD 120Hz

6.6 inci IPS LCD 120Hz Chipset Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm)

Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) GPU Adreno 619

Adreno 619 Eksternal Tersedia slot microSD

Tersedia slot microSD Internal 8/128 GB, 6/128 GB

8/128 GB, 6/128 GB Kamera Belakang 64 MP (wide), 8 MP (ultrawide), 2 MP (macro)

64 MP (wide), 8 MP (ultrawide), 2 MP (macro) Kamera Depan 16 MP (wide)

16 MP (wide) Baterai Li-Po 5000 mAh, Fast charging 33W

Li-Po 5000 mAh, Fast charging 33W Harga Rp 3.400.000 – 3.800.000 [Update] Selengkapnya : Spesifikasi Realme 9 Pro 5G dan Harganya

Bicara soal perangkat Android terbaru dari Realme, tentu Realme 9 Pro 5G adalah salah satu smartphone yang wajib dipilih. Dukungan konektivitas 5G pada perangkat ini hadir dari SoC besutan Qualcomm, Snapdragon 695 5G. Pada chipset tersebut terdapat fabrikasi 6nm yang mana memiliki tingkat efisiensi energi dan daya yang disukai oleh pengguna dengan mobilitas tinggi.

Selain itu, Realme 9 Pro 5G juga dibekali dengan RAM jumbo hingga 8GB yang memiliki dukungan Dynamic Expansion RAM maksimal 5GB. Untuk besaran kapasitas internalnya perangkat ini memiliki ukuran sebesar 128GB.

Beralih ke bagian display, Realme 9 Pro 5G memiliki layar lebih lega daripada pendahulunya dengan ukuran 6.6 inci. Dengan panel IPS LCD beresolusi Full HD Plus Realme bahkan menyertakan kerapatan piksel hingga 400 ppi. Alhasil, tingkat ketajaman layar pun lebih memuaskan. Untuk tingkat refresh rate dan touch sampling rate-nya Realme 9 Pro 5G menawarkan ukuran masing-masing 120Hz dan 240Hz.

Smartphone yang satu ini mengemas baterai 5.000 mAh yang juga lebih besar daripada suksesornya. Ia dilengkapi dengan Dart Charge 33W sehingga kalian hanya butuh waktu 1 jam saja untuk mengisi penuh daya.

Konfigurasi kamera Realme 9 Pro 5G terdiri atas tiga kamera belakang dan single selfie 16MP di bagian depan. Kamera belakangnya mencakup kamera utama 64MP, kamera makro 2MP, dan kamera ultrawide 8MP.

Realme 9 Pro 5G

Rilis : Maret 2022

8/128 GB – Rp 3.800.000

6/128 GB – Rp 3.400.000

[Update]

Vivo T1 5G

Spesifikasi Vivo T1 5G Rilis April 2022

April 2022 Layar 6.58 inci IPS LCD 120Hz

6.58 inci IPS LCD 120Hz Chipset Dimensity 810 5G

Dimensity 810 5G GPU Mali-G57 MC2

Mali-G57 MC2 Eksternal Tersedia slot microSD

Tersedia slot microSD Internal 4+1/128 GB, 8+4/128

4+1/128 GB, 8+4/128 Kamera Belakang 50 MP (wide), 2 MP (depth), 2 MP (macro)

50 MP (wide), 2 MP (depth), 2 MP (macro) Kamera Depan 16 MP (wide)

16 MP (wide) Baterai Li-Po 5000 mAh, Fast charging 18W

Li-Po 5000 mAh, Fast charging 18W Harga Rp 2.800.000 – 3.400.000 [Update] Selengkapnya : Spesifikasi Vivo T1 5G dan Harganya

Vivo T1 5G mulai eksis di Indonesia sejak awal Mei 2022 lalu. Dengan harga 2 jutaan saja, siapa sangka bahwa ponsel berdesain kekinian yang satu ini ternyata membawa spesifikasi gahar. Jeroannya ditempati oleh MediaTek Dimensity 810 5G yang mendukung jaringan Dual-On 5G.

Chipset kencang tersebut membawa clock speed di atas rata-rata pesaingnya, yakni hingga 2.05GHz melalui proses fabrikasi 6 nanometer. Vivo mengkombinasikan kinerja SoC ini dengan kapasitas RAM 4/8GB dan memori internal 128GB. Kalian pun masih bisa memperluas RAM yang dimilikinya dengan RAM Extended hingga 4GB agar multitasking terasa lebih smooth.

Vivo T1 5G menawarkan layar IPS LCD 6.59 inci yang sudah beresolusi Full HD Plus (1080 x 2408 piksel). Dengan rasio layar ke bodi mencapai 90.6%, tampilannya tampak jernih dan terjamin karena Vivo turut menyertakan kerapatan layar 401 ppi dan color gamut luas hingga 96%.

Melengkapi spesifikasinya yang menawan, Vivo T1 5G juga hadir dengan setup kamera mumpuni yang dapat mendukung hobi fotografi. Pada bagian depan terdapat kamera selfie 16MP sementara di punggungnya tersedia kamera utama 50MP yang didampingi oleh lensa makro 2MP dan depth sensor 2MP.

Seluruh fitur menarik pada Vivo T1 5G disokong oleh kapasitas daya besar 5.000 mAh dan fast charge 18W. Karena sudah memiliki sisrem pendingin Liquid Cooling, maka tak usah khawatir akan adanya overheat.

Vivo T1 5G

Rilis : April 2022

4+1/128 GB – Rp 2.800.000

8+4/128 GB – Rp 3.400.000

[Update]

Redmi Note 11 Pro

Spesifikasi Redmi Note 11 Pro Rilis Maret 2022

Maret 2022 Layar 6.67 inci Super AMOLED 120Hz HDR10

6.67 inci Super AMOLED 120Hz HDR10 Chipset Mediatek Helio G96 (12 nm)

Mediatek Helio G96 (12 nm) GPU Mali-G57 MC2

Mali-G57 MC2 Eksternal Tersedia slot microSD

Tersedia slot microSD Internal 8/128 GB, 6/128 GB

8/128 GB, 6/128 GB Kamera Belakang 108 MP (wide), 8 MP (ultrawide), 2 MP (macro), 2 MP (depth)

108 MP (wide), 8 MP (ultrawide), 2 MP (macro), 2 MP (depth) Kamera Depan 16 MP (wide)

16 MP (wide) Baterai Li-Po 5000 mAh, Fast charging 67W

Li-Po 5000 mAh, Fast charging 67W Harga Rp 3.500.000 – 3.800.000 [Update] Selengkapnya : Spesifikasi Redmi Note 11 Pro dan Harganya

Tidak cukup dengan kesuksesan Redmi Note 10, kalian bisa menjajal kinerja terdepan dari perangkat baru andalan Xiaomi tahun ini, yaitu Redmi Note 11 Pro. Ponsel yang mempunyai tampilan elegan ini dibanderol mulai dari 3 jutaan dan mengusung sistem pro-grade kamera 108MP yang menjadi incaran para fotografer mobile.

Melalui Redmi Note 11 Pro, Xiaomi menawarkan kombinasi teknologi Dual Native ISO, pixel binning 9 in 1, dan ukuran sensor besar 1/1,52” sehingga secara praktis akan menghasilkan potret yang menawan. Seluruh kinerjanya dapat kalian nikmati di atas layar AMOLED besar 6.67 inci yang sudah dibekali SGS Eye Care Display. Bukan sembarang layar, panel berkualitas tersebut bahkan menawarkan high refresh rate hingga 120Hz dan touch sampling rate mencapai 360Hz.

Xiaomi juga menjamin perangkat ini siap bertahan dalam waktu yang lama dengan baterai besar yang tersemat berkapasitas 5.000 mAh. Kalian dapat mengisi ulang baterai jumbo ini dengan dukungan fast charging 65W yang telah disertakan pula.

Di bagian dapur pacu, Redmi Note 11 Pro ditenagai oleh chipset gaming dari MediaTek, Helio G96. Kecanggihannya didukung secara maksimal oleh ruang penyimpanan yang lapang sehingga kombinasinya akan menghasilkan performa tangguh yang dicari oleh mayoritas pengguna Android. kalian bisa memilih salah satu di antara 2 pilihan memori, yakni RAM 6/8GB yang dipasangkan dengan ROM 128GB.

Redmi Note 11 Pro

Rilis : Maret 2022

8/128 GB – Rp 3.800.000

6/128 GB – Rp 3.500.000

[Update]

Poco M4 Pro

Spesifikasi Poco M4 Pro Rilis Maret 2022

Maret 2022 Layar 6.43 inci AMOLED 90Hz

6.43 inci AMOLED 90Hz Chipset Mediatek Helio G96 (12 nm)

Mediatek Helio G96 (12 nm) GPU Mali-G57 MC2

Mali-G57 MC2 Eksternal Tersedia slot microSD

Tersedia slot microSD Internal 6/128 GB, 8/256 GB

6/128 GB, 8/256 GB Kamera Belakang 64 MP (wide), 8 MP (ultrawide), 2 MP (macro)

64 MP (wide), 8 MP (ultrawide), 2 MP (macro) Kamera Depan 16 MP (wide)

16 MP (wide) Baterai Li-Po 5000 mAh, Fast charging 33W

Li-Po 5000 mAh, Fast charging 33W Harga Rp 2.900.000 – 3.400.000 [Update] Selengkapnya : Spesifikasi Poco M4 Pro dan Harganya

Sebagai salah satu andalan baru dari Xiaomi, Poco M4 Pro bersaing ketat dengan perangkat smartphone di rentang harga 2 jutaan lainnya. Membawa desain segar, layar Poco M4 Pro telah mengantongi sertifikasi IP53 dan diberi proteksi layar Corning Gorilla Glass 3 untuk ketahanan yang terjamin.

Xiaomi memilih layar Super AMOLED berukuran besar hingga 6.43 inci untuk menjanjikan tampilan display yang memuaskan. Seolah belum cukup, kalian akan memperoleh dukungan kecepatan refresh hingga 90Hz dan touch sampling rate 180Hz pada perangkat ini. Selain itu Poco M4 Pro juga telah memiliki dukungan color gamut DCI-P3 dan klaim kecerahan hingga 1000 nits lho.

Performa perangkat ini mengandalkan chipset andal dari MediaTek, yakni Helio G96. Sementara untuk pemrosesan grafisnya terdapat GPU Mali-G57 MC2. Kinerjanya memang dijamin memuaskan karena Xiaomi telah menyertakan dukungan RAM hingga 8GB dan memori internal 256GB. Poco M4 Pro pun termasuk smartphone yang sudah memiliki dukungan RAM Ekspansi hingga 3GB.

Poco M4 Pro mempunyai konfigurasi kamera yang tidak kalah unggul. Di bagian depan tersemat kamera selfie 16MP sementara di bagian punggungnya terdapat kombinasi kamera utama 64MP, kamera ultrawide 8MP, dan kamera makro 2MP.

Ponsel yang satu ini juga menawarkan keunggulan speaker setero dan baterai besar 5.000mAh yang dilengkapi oleh dukungan teknologi fast charge 33W.

Vivo Y75 5G

Spesifikasi Vivo Y75 5G Rilis Februari 2022

Februari 2022 Layar 6.58 inci IPS LCD

6.58 inci IPS LCD Chipset MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm)

MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) GPU Mali-G57 MC2

Mali-G57 MC2 Eksternal Tersedia slot microSD

Tersedia slot microSD Internal 8+4/128 GB

8+4/128 GB Kamera Belakang 50 MP (wide), 2 MP (macro), 2 MP (depth)

50 MP (wide), 2 MP (macro), 2 MP (depth) Kamera Depan 16 MP (wide)

16 MP (wide) Baterai Li-Po 5000 mAh, Fast charging 18W

Li-Po 5000 mAh, Fast charging 18W Harga Rp 4.000.000 [Update] Selengkapnya : Spesifikasi Vivo Y75 5G dan Harganya

Vivo Y57 5G adalah smartphone terbaru yang telah resmi hadir di Indonesia. Apakah kalian masuk dalam daftar Pre – Order dari 1 – 10 Februari kemarin? Jika tidak kebagian harga Rp3.999.999 yang ditawarkan Vivo, tenang saja karena banyak e-commerce yang memberi harga spesial kok.

Karena sukses dirilis sebagai perangkat pertama di seri Y yang memiliki dukungan jaringan terdepan 5G, Vivo tentu tidak asal merakit smartphone yang satu ini. Tawarannya atas lembar spesifikasi Vivo Y57 5G cocok untuk kalian yang sedang mencari smartphone powerful. Ya, perangkat ini ditenagai oleh Dimensity 700 5G yang tak ayal akan menghasilkan kinerja mulus.

Untuk urusan sensor optik, Vivo Y57 5G sangat kompetitif. Kamera belakangnya dipimpin oleh sensor utama 50MP yang dibantu oleh Super Bokeh 2MP dan Super Makro 2MP. Kalian pasti akan lekas jatuh hati pada kualitas dual-view videonya dan night mode yang sering di-highlight oleh Vivo.

Kinerja Vivo Y57 5G juga dibantu oleh RAM 8GB dan 4GB extended RAM. Sementara kapasitas ROM-nya adalah 128GB dengan opsi tambahan penyimpanan eksternal hingga 1TB. Dengan perpaduan yang pas ini, tentu sangat sulit diabaikan oleh pencinta spesifikasi smartphone andal.

Kalian bisa mempercayai kapasitas 5.000 mAh yang telah disematkan Vivo untuk memuaskan penggunanya dengan performa tangguh di atas layar 6.58 inci FHD+.

Infinix Note 12 2023

Spesifikasi Infinix Note 12 2023 Rilis Desember 2022

Desember 2022 Layar 6.7 inci AMOLED

6.7 inci AMOLED Chipset Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm)

Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) GPU Mali-G57 MC2

Mali-G57 MC2 Eksternal Tersedia slot microSD

Tersedia slot microSD Internal 8/128 GB, 8/256 GB

8/128 GB, 8/256 GB Kamera Belakang 50 MP (wide), 2 MP (depth), QVGA

50 MP (wide), 2 MP (depth), QVGA Kamera Depan 16 MP (wide)

16 MP (wide) Baterai Li-Po 5000 mAh, Fast charging 33W

Li-Po 5000 mAh, Fast charging 33W Harga Rp 2.800.000 – 3.000.000 Selengkapnya : Spesifikasi Infinix Note 12 2023 dan Harganya

Infinix Note 12 2023

Rilis : November 2022

8/256 GB – Rp 2.300.000

8/128 GB – Rp 2.800.000

Infinix Zero 20

Spesifikasi Infinix Zero 20 Rilis Oktober 2022

Oktober 2022 Layar 6.7 inci AMOLED 90Hz

6.7 inci AMOLED 90Hz Chipset MediaTek MT8781 Helio G99 (6nm)

MediaTek MT8781 Helio G99 (6nm) GPU Mali-G57 MC2

Mali-G57 MC2 Eksternal Tersedia slot microSD

Tersedia slot microSD Internal 8/256 GB

8/256 GB Kamera Belakang 108 MP (wide), 13 MP, 2 MP

108 MP (wide), 13 MP, 2 MP Kamera Depan 60 MP (wide)

60 MP (wide) Baterai Li-Po 4500 mAh, Fast charging 45W

Li-Po 4500 mAh, Fast charging 45W Harga Rp 3.500.000 [Update] Selengkapnya : Spesifikasi Infinix Zero 20 dan Harganya

Infinix Zero 20 dikategorikan sebagai smartphone mid-range yang dipasarkan untuk kalian pencari HP gaming sekaligus fotografi mobile. Pasalnya, Infinix Zero 20 menawarkan kamera utama 108 MP yang didampingi oleh kamera ultrawide 13 MP dan sensor depth 2 MP.

Infinix berani menawarkan kamera depan yang dijuluki sebagai World’s Best Vlog Camera beresolusi 60 MP yang sudah didukung oleh OIS. Baik kamera depan maupun belakangnya, Infinix Zero 20 memiliki kemampuan rekaman hingga 2K pada kecepatan 30 fps.

Display Infinix Zero 20 menggunakan panel AMOLED berukuran 6.7 inci yang memiliki refresh rate hingga 90 Hz. Resolusinya tentu saja sudah Full HD Plus (1080 x 2400 piksel) sehingga cocok untuk menikmati konten favorit atau bermain game dengan nyaman.

Ponsel berbobot 196 gram dan memiliki ketebalan 8 mm ini mengemas baterai besar 4.500 mAh untuk menemani aktivitas kalian seharian penuh. Untuk mengisi daya dengan cepat, Infinix Zero 20 didukung oleh teknologi fast charging 45 watt.

Pada dapur pacunya, Infinix Zero 20 mengandalkan chipset Helio G99 besutan MediaTek. SoC tersebut hadir dengan kecepatan CPU 8 inti berkecepatan maksimum 2.2 GHz dan GPU Mali-G57 MC2 melalui proses fabrikasi 6 nanometer. Performanya dibantu oleh kombinasi dari kapasitas penyimpanan RAM jumbo hingga 8 GB dan memori internal hingga 256 GB.

HP Gaming 3 Jutaan Terbaik 2022

Untuk kalian yang sedang mencari hp gaming terbaik 3 jutaan tahun 2022, berikut rekomendasi hp gaming harga 3 jutaan terbaik tahun 2022 pilihan Ponselhub selengkapnya:

Poco X3 Pro

Spesifikasi Poco X3 Pro Rilis April 2021

April 2021 Layar 6.67 inci IPS LCD 120Hz HDR10 ~395 ppi

6.67 inci IPS LCD 120Hz HDR10 ~395 ppi Chipset Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm)

Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm) GPU Adreno 640

Adreno 640 Internal 6/128 GB, 8/256 GB

6/128 GB, 8/256 GB Eksternal Tersedia slot microSD

Tersedia slot microSD Kamera Belakang 48 MP (wide), 8 MP (ultrawide), 2 MP (macro), 2 MP (depth)

48 MP (wide), 8 MP (ultrawide), 2 MP (macro), 2 MP (depth) Kamera Depan 20 MP (wide)

20 MP (wide) Baterai Li-Po 5160 mAh, Fast charging 33W

Li-Po 5160 mAh, Fast charging 33W Harga Rp 3.600.000 – 4.000.000 Selengkapnya : Spesifikasi Poco X3 Pro dan Harganya

Spesifikasi Poco X3 Pro memang menarik untuk dibahas. Ponsel ini merupakan rilisan bulan April 2021. Termasuk golongan ponsel terbaru yang masuk ke Indonesia dengan berbagai keunggulan yang ada.

Sudah banyak yang tahu bahwa jajaran Poco yang rilis di Indonesia membawa sejuta keunggulan dan spesifikasi unggul. Hal ini bisa dilihat dari desain layar yang super tangguh. Pasalnya, disematkan layar berukuran 6.67 inch model IPS LCD dengan kecepatan refresh rate sebesar 120 Hz HDR10.

Tak hanya itu, density ppi ponsel ini mencapai 396. Bagian otak mesin juga pasti terbaru karena merupakan ponsel masa kini. Benar saja bahwa ponsel ini ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm). Mengenai GPU, hadir dengan Adreno 640.

Beralih ke sektor penyimpanan yang cukup besar. Ponsel ini memiliki dua varian penyimpanan internal. Bisa dengan RAM 6 GB dan ROM 128 GB atau RAM 8 GB dan penyimpanan 256 GB. Bahkan masih tersedia slot microSD jika ruang penyimpanan masih kurang.

Poco X3 Pro dilengkapi dengan empat buah kamera belakang. Di mana masing-masing memiliki resolusi 48 MP (wide), 8 MP (ultrawide), 2 MP (macro), 2 MP (depth). Lalu untuk kamera selfie resolusinya 20 MP.

Berbicara soal baterai mampu digunakan seharian penuh dengan aktivitas menonton video, bermain video game, dan lain sebagainya. Daya baterai ponsel ini mencapai 5160 mAH dengan pengisian daya cepat 33W.

Spesifikasi Poco X3 Pro dilengkapi dengan berbagai pilihan warna menarik seperti Phantom Black, Frost Blue, dan Metal Bronze. Dengan bahan kaca depan Corning Gorilla Glass 6 dan material plastik di bagian belakang, kalian bisa dapatkan Poco X3 Pro 6/128GB senilai Rp 3.499.000. Lalu untuk Poco X3 Pro 8/256GB harganya Rp 3.999.000.

Mi 11 Lite

Spesifikasi Mi 11 Lite Rilis Juni 2021

Juni 2021 Layar 6.55 inci AMOLED HDR10 90Hz

6.55 inci AMOLED HDR10 90Hz Chipset Qualcomm Snapdragon 732G (8 nm)

Qualcomm Snapdragon 732G (8 nm) GPU Adreno 618

Adreno 618 Internal 6/64 GB, 6/128 GB, 8/128 GB

6/64 GB, 6/128 GB, 8/128 GB Eksternal Tersedia slot microSD

Tersedia slot microSD Kamera Belakang 64 MP (wide), 8 MP (ultrawide), 5 MP (macro)

64 MP (wide), 8 MP (ultrawide), 5 MP (macro) Kamera Depan 16 MP (wide)

16 MP (wide) Baterai Li-Po 4250 mAh, Fast charging 33W

Li-Po 4250 mAh, Fast charging 33W Harga Rp 3.700.000 – 4.000.000 Selengkapnya : Spesifikasi Mi 11 Lite dan Harganya



Sejalan dengan konsep desain fashionable-nya, Mi 11 Lite menawarkan susunan kamera yang cocok untuk generasi milenial. Kalian bisa segera mencicipi kamera utama beresolusi 64MP yang berpadu dengan lensa ultrawide 8MP dan kamera telemakro 5MP.

Dukungan pixel binning 4 in 1 pada Mi 11 Lite akan membantu mengabadikan setiap momen dengan element yang jelas. Tak hanya itu saja, kamera depannya pun hadir mengesankan dengan resolusi besar 16MP. Seperti konfigurasi versi standar, Xiaomi juga membanggakan night time Mode pada ponsel yang satu ini.

Seluruh konten dapat kalian nikmati melalui layar full HD+ 6.55 inci pada Mi 11 Lite. Tak perlu khawatir soal kualitasnya karena display ini telah menggunakan panel AMOLED DotDisplay dengan refresh price 90Hz. Sebagai pelengkapnya, Xiaomi juga memberikan proteksi berupa Corning Gorilla Glass 5 pada Mi 11 Lite.

Beralih ke sektor dapur %, perangkat ini diotaki Snapdragon 732G dengan pengolah grafis GPU Adreno 618. Kinerjanya memang diklaim kencang karena dihadirkan dengan variasi penyimpanan yang mendukung. Kalian dapat memilih salah satu dari kombinasi RAM dan ROM 6/64GB, 6/128GB, dan 8/128GB.

Perangkat ini masuk dalam jajaran telephone slim and thin dengan bobot 157 gram saja dan ketebalan hanya 6.Eighty one mm. Meskipun begitu Xiaomi membekalinya dengan kapasitas daya baterai besar mencapai 4.250mAh yang didukung dengan fast charge 33W.

Redmi Note 10s

Spesifikasi Redmi Note 10s Rilis Mei 2021

Mei 2021 Layar 6.43 inci AMOLED ~409 ppi

6.43 inci AMOLED ~409 ppi Chipset Mediatek Helio G95 (12 nm)

Mediatek Helio G95 (12 nm) GPU Mali-G76 MC4

Mali-G76 MC4 Internal 6/64 GB, 8/128 GB

6/64 GB, 8/128 GB Eksternal Tersedia slot microSD

Tersedia slot microSD Kamera Belakang 64 MP (wide), 8 MP (ultrawide), 2 MP (macro), 2 MP (depth)

64 MP (wide), 8 MP (ultrawide), 2 MP (macro), 2 MP (depth) Kamera Depan 13 MP (wide)

13 MP (wide) Baterai Li-Po 5000 mAh, Fast charging 33W

Li-Po 5000 mAh, Fast charging 33W Harga Rp 2.900.000 – 3.400.000 Selengkapnya : Spesifikasi Redmi Note 10s dan Harganya

Dalam acara peluncuran yang digelar online pada pertengahan Mei 2021 lalu, Xiaomi resmi merilis Note 10 series terbarunya ke Tanah Air, yakni Redmi Note 10s.

Di antara keunggulan yang ditawarkan oleh Redmi Note 10s ada pada sektor layarnya yang sudah mengusung panel berjenis AMOLED seluas 6.43 inci.

Tidak berbeda dengan Redmi Note 10 versi reguler, ponsel cerdas ini turut dilengkapi dengan empat lensa kamera belakang yang tersusun dalam sebuah modul berbentuk persegi panjang.

Adapun konfigurasi keempat kamera belakang itu terdiri dari lensa wide beresolusi 64 MP sebagai kamera utama, lensa ultra-wide 8 MP, lensa makro 2 MP, dan lensa depth 2 MP.

Kamera tersebut juga dilengkapi beragam fitur pendukung, di antaranya adalah fitur portrait mode, pro time-lapse, night mode, serta slow motion video.

Sementara pada bagian depan, Xiaomi turut menyematkan 1 lensa wide beresolusi 13 MP pada punch hole layarnya.

Redmi Note 10s dimotori chipset khusus gaming dari MediaTek, yaitu Helio G95 yang didukung dengan dua pilihan memory internal berkapasitas 6/64 GB dan 8/128 GB.

Pengguna masih bisa memperluas kapasitas media penyimpanannya tersebut hingga 512 GB dengan memanfaatkan slot microSD yang tersedia.

Redmi Note 10s berjalan pada sistem operasi Android 11 dengan antarmuka MIUI 12.5.

Ponsel ini ditenagai dengan baterai Li-Po berkapasitas 5.000 mAh yang sudah didukung fitur fast charging 33 W.

Oppo A74 5G

Spesifikasi Oppo A74 5G Rilis April 2021

April 2021 Layar 6.5 inci LTPS IPS LCD 90Hz ~405 ppi

6.5 inci LTPS IPS LCD 90Hz ~405 ppi Chipset Qualcomm SM4350 Snapdragon 480 5G (8 nm)

Qualcomm SM4350 Snapdragon 480 5G (8 nm) GPU Adreno 619

Adreno 619 Internal 6/128 GB

6/128 GB Eksternal Tersedia slot microSD

Tersedia slot microSD Kamera Belakang 48 MP (wide), 8 MP (ultrawide), 2 MP (macro), 2 MP (depth)

48 MP (wide), 8 MP (ultrawide), 2 MP (macro), 2 MP (depth) Kamera Depan 16 MP (wide)

16 MP (wide) Baterai Li-Po 5000 mAh, Fast charging 18W

Li-Po 5000 mAh, Fast charging 18W Harga Rp 3.200.000 Selengkapnya : Spesifikasi Oppo A74 5G dan Harganya



Oppo A74 5G menyajikan daya tarik dari berbagai sisi sehingga tak heran banyak diincar oleh pencinta Android. Selain dari hadirnya jaringan 5G yang sudah jelas tertera pada namanya, Oppo A74 5G menawarkan performa kebut dari SoC Snapdragon 480 5G.

Ia berkombinasi dengan dukungan RAM berukuran 6GB dan penyimpanan inner 128GB. Performa unggulnya dapat kalian nikmati seharian karena Oppo A74 5G dibekali baterai five.000 mAh yang tahan lama.

Perangkat ini membawa layar liquid crystal display luas dengan ukuran 6.49 inci yang dibekali refresh charge 90Hz. Rasio layar ke body yang dimilikinya pun cukup besar di angka 90.5% yang diimbangi dengan resolusi tinggi complete HD+. Meski tidak berpanelkan AMOLED, namun ponsel yang satu ini sudah dibekali DCI-P3 sehingga kualitas visualisasinya sangat terjamin.

Hadirnya setup quad kamera pada Oppo A74 5G juga semakin membuat telephone ini membuktikan keunggulannya. Kalian dapat mengandalkan kamera utama 48MP yang dilengkapi dengan kamera ultrawide beresolusi 8MP dan kamera mono serta makro 2MP.

Oppo sendiri menjagokan fitur AI Acane Enchancement pada konfigurasi kamera perangkat ini untuk menghasilkan potret yang menawan dengan element dan warna solid. Untuk selfie atau keperluan video call Oppo A74 5G telah menyediakan kamera depan beresolusi 16MP.

Oppo A74 5G juga memiliki dukungan teknologi NFC dan konektivitas yang lengkap sehingga dapat digunakan sebagai daily driver yang fantastic efisien.

Redmi Note 10 Pro

Spesifikasi Redmi Note 10 Pro Rilis Maret 2021

Maret 2021 Layar 6.67 AMOLED 120Hz HDR10 ~395 ppi

6.67 AMOLED 120Hz HDR10 ~395 ppi Chipset Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm)

Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) GPU Adreno 618

Adreno 618 Internal 4/64 GB, 8/128GB

4/64 GB, 8/128GB Eksternal Tersedia slot microSD

Tersedia slot microSD Kamera Belakang 108 MP (wide), 8 MP (ultrawide), 5 MP (macro), 2 MP (depth)

108 MP (wide), 8 MP (ultrawide), 5 MP (macro), 2 MP (depth) Kamera Depan 16 MP (wide)

16 MP (wide) Baterai Li-Po 5020 mAh, Fast charging 33W

Li-Po 5020 mAh, Fast charging 33W Harga Rp 3.400.000 – 3.900.000 Selengkapnya : Spesifikasi Redmi Note 10 Pro dan Harganya

Seperti saudaranya, Redmi Note 10 Pro juga mengusung tampilan yang memuaskan. Bagian layarnya diisi oleh panel Super AMOLED berukuran 6.67 inci dan resolusi Full HD+. Xiaomi mengklaim kecerahan puncak 1.200 nits yang artinya perangkat ini bisa digunakan dengan nyaman bahkan di bawah sinar matahari langsung.

Jangan khawatir bila menggunakan smartphone dalam waktu yang lama karena layar Redmi Note 10 Pro mempunyai sertifikasi Eye Care Display SGS. Tidak hanya panel AMOLED yang berkualitas, perangkat ini juga hadir dengan kecepatan refresh 120Hz dan rasio sampling sentuh 240Hz. Untuk perangkat kelas menengah yang terjangkau, tentu saja spesifikasi tersebut sangat sayang diabaikan.

Performa yang smooth dari Redmi Note 10 Pro hadir berkat chipset bertenaga Qualcomm Snapdragon 732G. Ia dipasangkan dengan varian RAM 6/8GB dan penyimpanan internal 64/128GB yang akan membuat penggunaan sehari-hari akan terasa lancar.

Menariknya lagi, Redmi Note 10 Pro membawa konfigurasi kamera yang unggul. Kamera belakangnya dipimpin oleh sensor utama 108MP yang disandingkan dengan kamera ultra-wide 8MP, kamera telemakro 5MP, dan sensor depth 2MP. Sementara untuk kamera selfie-nya kalian bisa mengandalkan sensor kamera depan 16MP.

Untuk penggunaan yang maksimal, Xiaomi telah membekali perangkat ini dengan baterai berkapasitas tinggi 5020mAh dan fast charging 33W. Redmi Note 10 Pro juga memiliki fitur NFC, IR Blaster, dan banyak sensor yang mendukung pemakaian sehari-hari dengan nyaman.

Vivo V21

Spesifikasi Vivo V21 Rilis Mei 2021

Mei 2021 Layar 6.44 inci AMOLED 90Hz HDR10+ ~409 ppi

6.44 inci AMOLED 90Hz HDR10+ ~409 ppi Chipset Qualcomm Snapdragon 720G

Qualcomm Snapdragon 720G GPU Adreno 618

Adreno 618 Eksternal Tersedia slot microSD

Tersedia slot microSD Internal 8/128 GB, 8/256 GB

8/128 GB, 8/256 GB Kamera Belakang 64 MP (wide), 8 MP (ultrawide), 2 MP (macro)

64 MP (wide), 8 MP (ultrawide), 2 MP (macro) Kamera Depan 44 MP (wide)

44 MP (wide) Baterai Li-Po 4000 mAh, Fast charging 33W

Li-Po 4000 mAh, Fast charging 33W Harga Rp 4.400.000 Selengkapnya : Spesifikasi Vivo V21 dan Harganya



Vivo V21 merupakan salah satu ponsel dengan harga 3 jutaan yang banyak diincar oleh penggemar fotografi. Kamera depannya memang tampak menonjol di segmen mid-variety karena menawarkan fitur terrific night time Selfie melalui sensor selfie tunggal beresolusi 44MP. Kamera di bagian punggung juga tak kalah ciamik yang mencakup kamera utama 64MP, kamera ultrawide 8MP, dan kamera makro 2MP.

Perangkat ini ditenagai Snapdragon 720G sehingga berani mengklaim kinerja yang stabil dan kencang. Kapasitas RAM-nya pun mencapai angka 8GB yang dikombinasikan dengan memori inner sebesar 128/256GB. Ruang penyimpanan yang tergolong besar ini akan sangat membantu saat ingin menginstall banyak aplikasi berat atau pun menyimpan berbagai document penting.

Selain itu, bagian display Vivo V21 juga mendapat sorotan karena telah menggunakan panel AMOLED full HD+. Dengan ukuran 6.Forty four inci, layar ini juga telah mendukung HDR10 dan menawarkan rasio layar ke body yang cukup besar, yakni eighty four.Five%.

Meskipun Vivo V21 hanya menggunakan fabric plastik saja, namun bagian body-nya telah dibekali anti gores anti fingerprint. Secara keseluruhan Vivo V21 tergolong ponsel yang kompak dan strong.

Kalian bisa menggenggamnya dengan nyaman karena hanya memiliki bobot 171 gram dengan ketebalan 7.38mm saja. Namun di balik frame yang tipis ini Vivo ternyata menyematkan daya besar four.000 mAh dan memberikan dukungan speedy charge 33W.

Vivo V21 5G

Spesifikasi Vivo V21 5G Rilis Mei 2021

Mei 2021 Layar 6.44 inci AMOLED 90Hz HDR10+ ~409 ppi

6.44 inci AMOLED 90Hz HDR10+ ~409 ppi Chipset MediaTek MT6853 Dimensity 800U 5G (7 nm)

MediaTek MT6853 Dimensity 800U 5G (7 nm) GPU Mali-G57 MC3

Mali-G57 MC3 Eksternal Tersedia slot microSD

Tersedia slot microSD Internal 8/128 GB

8/128 GB Kamera Belakang 64 MP (wide), 8 MP (ultrawide), 2 MP (macro)

64 MP (wide), 8 MP (ultrawide), 2 MP (macro) Kamera Depan 44 MP (wide)

44 MP (wide) Baterai Li-Po 4000 mAh, Fast charging 33W

Li-Po 4000 mAh, Fast charging 33W Harga Rp 5.250.000 Selengkapnya : Spesifikasi Vivo V21 5G dan Harganya



Vivo V21 5G menawarkan desain ultra narrow design 2.5D yang membawa bobot relatif ringan, yakni 176 gram. Ketebalan perangkat ini sesuai konsep desain tersebut karena hanya berada di angka 7.39 mm saja. Meskipun langsing, ponsel ini mengemas daya 4.000 mAh. Baterai yang tergolong besar tersebut telah didukung oleh rapid rate 33W.

Seperti saudaranya versi 4G, maka Vivo V21 5G juga turut menawarkan keunggulan sensor optik yang mumpuni untuk mengabadikan berbagai momen. Kamera depannya telah dibekali dengan OIS dan resolusi besar mencapai 44MP. Sementara kamera belakangnya memuat sensor huge dengan bekal PDAF dan OIS 64MP, kamera ultrawide 8MP, dan kamera makro beresolusi 2MP.

Vivo V21 5G merupakan salah satu smartphone 3 jutaan yang sudah berpanelkan AMOLED dan memiliki fingerprint under display optical. Displaynya membentang lebar dengan ukuran 6.Forty four inci complete HD Plus. Spesifikasi layar yang demikian sukses menjadi favorit di segmen mid-range karena tidak akan mengecewakan untuk konsumsi berbagai konten.

Vivo menyematkan chipset 5G unggulan dari MediaTek, Dimensity 800U 5G. Dengan clock speed hingga 2.4GHz dan proses fabrikasi 7nm, dijamin performanya akan melaju kencang. Vivo V21 5G memiliki RAM jumbo sebesar 8GB dan dukungan prolonged RAM hingga 3GB. Kalian dapat memilih salah satu dari dua varian konfigurasi penyimpanan, yakni 128GB atau 256GB.

Realme 8

Spesifikasi Realme 8 Rilis April 2021

April 2021 Layar 6.4 inci Super AMOLED ~411 ppi

6.4 inci Super AMOLED ~411 ppi Chipset Mediatek Helio G95 (12 nm)

Mediatek Helio G95 (12 nm) GPU Mali-G76 MC4

Mali-G76 MC4 Eksternal Tersedia slot microSD

Tersedia slot microSD Internal 8/128 GB

8/128 GB Kamera Belakang 64 MP (wide), 8 MP (ultrawide), 2 MP (depth), 2 MP (macro)

64 MP (wide), 8 MP (ultrawide), 2 MP (depth), 2 MP (macro) Kamera Depan 16 MP (wide)

16 MP (wide) Baterai Li-Po 5000 mAh, Fast charging 30W

Li-Po 5000 mAh, Fast charging 30W Harga Rp 3.600.000 Selengkapnya : Spesifikasi Realme 8 dan Harganya

Realme 8 merupakan generasi terbaru dari realme series yang merambah pasar tanah air. Smartphone Rp 3 jutaan ini menjadi andalan realme karena mengusung spesifikasi tinggi untuk ponsel di kelasnya.

Realme 8 menggunakan desain layar punch hole pada bagian kiri atas untuk menampung kamera beresolusi 16 MP. Layarnya mengusung panel Super AMOLED dengan refresh rate 60 Hz. Layar smartphone seharga Rp 3 jutaan ini mampu menghadirkan tampilan warna yang lebih hidup, namun rendah konsumsi daya.

Beralih ke sisi belakang terdapat empat kamera dengan resolusi 64 MP (kamera utama), 8 MP (ultrawide), 8 MP (macro), dan 2 MP (depth sensor). Kameranya telah dilengkapi sejumlah fitur canggih seperti New AI Potrait, Dynamic Bokeh, New Starry Mode, hingga Tilt Shift Mode.

Realme 8 5G

Spesifikasi Realme 8 5G Rilis April 2021

April 2021 Layar 6.5 inci IPS LCD 90Hz ~405 ppi

6.5 inci IPS LCD 90Hz ~405 ppi Chipset MediaTek Dimensity 700 5G (7 nm)

MediaTek Dimensity 700 5G (7 nm) GPU Mali-G57 MC2

Mali-G57 MC2 Eksternal Tersedia slot microSD

Tersedia slot microSD Internal 8/128 GB

8/128 GB Kamera Belakang 48 MP (wide), 2 MP (depth), 2 MP (macro)

48 MP (wide), 2 MP (depth), 2 MP (macro) Kamera Depan 16 MP (wide)

16 MP (wide) Baterai Li-Po 5000 mAh, Fast charging 18W

Li-Po 5000 mAh, Fast charging 18W Harga Rp 10.000.000 Selengkapnya : Spesifikasi Realme 8 5G dan Harganya

Realme 8 5G adalah smartphone 5G terjangkau yang dibuat dengan kompeten oleh Realme. Salah satu ponsel teranyar ini terbukti menjadi smartphone yang cukup menarik, terutama karena dilengkapi dengan beberapa fitur kelas atas.

Berukuran 6,5 inci, Realme 8 5G memberikan kejutan untuk segmen harga 3 jutaan karena menawarkan kecepatan refresh 90Hz yang cukup cepat pada layar 6.5 inci-nya. Realme 8 5G dapat secara dinamis beralih antara kecepatan refresh 90Hz dan 60Hz tergantung pada tugas di atas layar yang bisa dimanfaatkan untuk menghemat masa pakai baterai.

Realme 8 5G dilengkapi dengan susunan tiga kamera belakang yang bisa kalian andalkan untuk mengambil foto epik dengan detail yang jelas dan warna yang nyata. Sorotannya adalah sensor utama 48MP yang didukung oleh sensor depth 2MP dan sensor makro 2MP. Sensor kamera terakhir pada Realme 8 5G yang tidak kalah menarik adalah kamera selfie 16MP.

Realme mengunggulkan fitur-fitur yang dihighlight pada perangkat ini seperti Super Nightscape, Panorama, Pro, Timelapse, Mode Potret, HDR, Ultra Makro, Al Scene Recognition, dan AI Beauty. Untuk membuat konten videografi, kalian bisa merekam video hingga 1080p pada 30fps dan memanfaatkan UIS support yang disediakan.

Realme 8 5G memperoleh tenaganya dari chipset andalan MediaTek. Proses 7nm yang canggih dari prosesor Dimensity 700 5G diklaim akan memberikan lebih banyak kelebihan pada ponsel ini, seperti lebih hemat daya, tidak overheat saat digunakan, dan tentunya kinerja yang canggih. Sebagai upaya lanjutan untuk menghemat daya, Realme 8 5G memberikan keunggulan fitur Smart 5G dan Super Power Saving Mode.

Berkat berbagai keunggulan itulah baterai besar 5000mAh yang dibawanya dapat menemani kalian untuk menikmati kegiatan sehari-hari lebih lama. Ia juga dilengkapi dengan fast charging 18W sehingga tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk mengisi daya. Pada bagian penyimpanan kalian akan mendapatkan kapasitas RAM 8GB + ROM 128GB yang masih bisa diperluas dengan slot kartu microSD hingga 1TB dan teknologi Dynamic RAM Expansion (DRE).

Poco M3 Pro 5G

Spesifikasi Poco M3 Pro 5G Rilis Juni 2021

Juni 2021 Layar 6.5 inci IPS LCD FHD+ 90Hz

6.5 inci IPS LCD FHD+ 90Hz Chipset MediaTek Dimensity 700 5G (7 nm)

MediaTek Dimensity 700 5G (7 nm) GPU Mali-G57 MC2

Mali-G57 MC2 Internal 4/64 GB, 6/128 GB

4/64 GB, 6/128 GB Eksternal Tersedia slot microSD

Tersedia slot microSD Kamera Belakang 48 MP (wide), 2 MP (macro), 2 MP (depth)

48 MP (wide), 2 MP (macro), 2 MP (depth) Kamera Depan 8 MP (wide)

8 MP (wide) Baterai Li-Po 5000 mAh, Fast charging 18W

Li-Po 5000 mAh, Fast charging 18W Harga Rp 2.600.000 – 2.900.000 Selengkapnya : Spesifikasi Poco M3 Pro 5G dan Harganya



Siapa bilang ponsel gaming 5G saat ini tidak bersahabat dengan kantong? Ada p.C. M3 seasoned 5G yang hanya dibanderol di harga 2 jutaan saja dan menawarkan spesifikasi unggulan yang sayang untuk dilewatkan. Performanya unggul di kelas mid-variety karena Xiaomi menyematkan SoC Dimensity seven-hundred 5G pada p.C. M3 seasoned 5G.

Kalian juga tidak perlu risau lagi soal kapasitas penyimpanan yang kerap menjadi bahan pertimbangan utama ketika memilih phone baru. Pasalnya, % M3 seasoned 5G membawa ruang RAM four/6GB dan memori internal 64/128GB yang bisa dipilih sesuai kebutuhan. Kombinasi dapur pacunya akan membantu menjalankan multitasking tanpa hambatan.

Perangkat ini mengusung panel IPS lcd dengan ukuran lega 6.Five inci. Resolusinya sudah complete HD Plus dengan tipe DotDisplay yang familiar bagi smartphone Xiaomi. Asyiknya lagi p.C. M3 seasoned 5G juga diberi proteksi berupa Gorilla Glass three dan bekal refresh price hingga 90Hz! Masih ragu dengan kualitas layarnya?

Tentu saja untuk mendukung resolusi tinggi dan jaringan 5G pada perangkat ini Xiaomi telah membekalinya dengan kapasitas daya excellent awet 5.000 mAh. Kalian dapat mengisi ulang dayanya dengan teknologi rapid charge hingga 18W.

Beralih ke spesifikasi kamera, p.C. M3 seasoned 5G membawa sensor selfie 8MP dan susunan three kamera belakang yang tersusun dari 48MP kamera utama, 2MP kamera makro, dan 2MP sensor intensity.

Demikian rekomendasi hp gaming harga 3 jutaan terbaik di tahun ini. Semoga dapat membantu kalian dalam mencari hp gaming 3 jutaan terbaik yang sesuai budget dan kebutuhan.